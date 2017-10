Ponferrada modificará la ordenanza de perros ante la presión vecinal

Me parece bien.. el tema de los canes se les ha ido de la mano a nuestros dirigentes , y a los dueños de los perrillos , que se piensan que estos animales son personas .... y todos los vecinos sufrimos las consecuencias de perros sueltos por los parques y la suciedad en forma de popos ( mierda ), que estos animales producen.. PERROS SI ¡¡ , pero con civismo no al libra albedrío como ahora ....Espero que a Policía Local no le tiemble el pulso a la hora de recetar.. los necesitamos son parte esencial de ponferrada y esta es una de sus funciones ,,luego diran que son malos .. que cumplen con su deber¡¡