Ponferrada pide informes a sus técnicos para estudiar la renuncia al contrato de la basura por interés público

El Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada ha aprobado esta mañana, por seis votos a favor y con 17 abstenciones -todos los grupos de la oposición salvo el representante del PRB, Tarsicio Carballo, que votó a favor, incluyendo la abstención del popular Roberto Mendo, que presidía la Mesa de Contratación-, la propuesta de la alcaldesa de dejar sobre la mesa la readjudicación del contrato de limpieza y jardines a Urbaser como obliga la sentencia del TSJ y solicitar a los funcionarios municipales tres informes técnicos para estudiar en el próximo pleno del día 29 la posible renuncia a seguir con la tramitación administrativa en base al interés general.



Tras un bronco debate en el que cada grupo explicó su posición, la votación puso de manifiesto la falta de unanimidad en el equipo de gobierno al levantar Mendo la mano con la oposición, si bien en declaraciones posteriores a los periodistas negó la existencia de una crisis de gobierno. “Si alguien tenía una posición clara hoy, era yo como presidente de la Mesa de Contratación y concejal de Medio Ambiente. Por responsabilidad y sentido común no podía cambiar mi postura”, explicó sobre su abstención. “No hay ningún tema de fondo”, insistió.



El pleno se conformó con 23 de los 25 concejales de la Corporación por la ausencia justificada de Rosa Luna, de Cs, y por el hecho de que aún no ha tomado posesión el nuevo concejal que debe reemplazar a Amparo Vidal, que dimitió hace dos semanas por discrepancias con la alcaldesa.

Los tres informes serán uno jurídico, otro técnico y un tercero sobre la viabilidad económica del actual contrato, puesta en entredicho por los cambios normativos europeos anteriores al fallo judicial y la nueva legislación sobre revisión de precios en un contrato que se extiende durante 17 años, como ya advirtió el estudio externo contratado por el Ayuntamiento de Ponferrada.



“La democracia existe y también en el PP”, señaló el portavoz del PP, Ricardo Miranda, a la hora de valorar la votación final y la abstención de Mendo. En su opinión, el Pleno es el órgano competente por encima de los dictámenes, en este caso, de la Mesa de Contratación y de lo que pueda decir la propia Comisión de Medio Ambiente. Miranda, que fue quien propuso en la última reunión de Medio Ambiente esta nueva vía para estudiar si el contrato responde hoy al interés general, avanzó que el informe jurídico será determinante para seguir con el proceso de renuncia por interés general.



El portavoz del PSOE, Olegario Ramón, advirtió a la alcaldesa del “ejercicio abusivo” que hacía sobre la sentencia del TSJ y acusó a Gloria Fernández Merayo de intentar “socializar la culpa” con la propuesta final que llevó a Pleno de solicitar esos informes. USE, bajo cuyo mandato se aprobó el contrato inicial a FCC, optó por no intervenir en la sesión mientras el representante de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz, fue también crítico con la alcaldesa. “No hay propuesta de adjudicación porque no hay dictamen.



Para cumplir la sentencia está usted”, le recordó. Ciudadanos, por boca de su viceportavoz, Ruth Santín, ante la ausencia de Rosa Luna en la sesión, criticó también “la manzana envenenada” que llevaba a Pleno el PP. Por Ponferrada en Común, su portavoz, Miguel Ángel Fernández, arremetió contra “la negligencia de quienes nos gobiernan” y, por último, Tarsicio Carballo, del PRB, explicó su voto a favor porque el contrato “está viciado” y abogó por la municipalización. “Ponferrada está muy sucia”, dijo.