Ponferrada reclama 4,5 millones de euros para reflotar la Ciuden

C. FIDALGO | PONFERRADA

La mayoría de los grupos políticos con representación en el Pleno de Ponferrada coincidieron ayer en reclamar al Gobierno central que incluya una partida de 4,5 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para garantizar la actividad de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden). En una sesión sin asuntos de gran calado en el orden del día y en la que el concejal del Partido Regionalista del Bierzo (PRB) decidió permanecer mudo y no intervenir en ningún momento después de que la última sesión la alcaldesa lo expulsara del Pleno, una moción del grupo socialista para reflotar la Ciuden sirvió para unir, con matices porque el PP y Ciudadanos se abstuvieron, en la necesidad de que la Ciuden salga adelante.

El portavoz del PSOE, Olegario Ramón, comenzó acusando al Gobierno central del PP de buscar el final de la fundación «de forma premeditada» con su integración en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (Idae), que no tiene en marcha «ni un sólo proyecto de captura de CO2» y recordó como la dirección de la Ciuden «metió en un cajón» las propuestas de la plantilla para continuar las investigaciones en el complejo de Cubillos del Sil con dos proyectos para los que ahora reclama una consignación de dos millones de euros para cada uno, además de otro medio millón para la urbanización del entorno del Museo de la Energía. Ciudadanos y el PP matizaron que los proyectos de la plantilla «no son tan viables», en expresión de la portavoz naranja Rosa Luna. Y la portavoz del PP justificó de la misma forma su abstención, tras las críticas de Ramón a los populares. «Jamás votaríamos en contra de una moción para darle contenido a la Ciuden», afirmó.

Ramón aprovechó su intervención para reprochar a la dirección de la Ciuden su negativa a vender su tecnología a la firma Magnesitas de Navarra con el argumento de que la firma buscaba una subvención de Europa, lo que no sería nada reprochable y echó en cara a la fundación que mantenga «embalados» los equipos puntueros del laboratiro de primer nivel de las instlaaciones, al que no se le está dando uso.

Por su parte, el portavoz de Coalición por el Bierzo (CB), Pedro Muñoz, insistió en que el futuro de la Ciuden pasa por dedicarse a algo más que la captura de CO2 y asociarse con la actividad de la fundación Icamcyl (International Center in Advanced Materials and Raw Materials of Castilla y Leon) o la empresa Tvitec con proyectos público-privados.

Antes del debate de la moción sobre la Ciuden, el Pleno había aprobado por unanimidad el aumento en 95.000 euros de la consignación presupuestaria para la contratación de personal destinado a necesidades imprevistas y poner a trabajar así a 12 socorristas para las piscinas de verano, cuya gestión directa asumirá el Ayuntamiento. El resto del personal se contratará con subvenciones del servicio de Empleo de Castilla y León. El Pleno también aprobó la modificación del plan de subvenciones 2016-2018 para liberar 36.400 euros para el Instituto Municipal de Formación y Empleo y evitar que el centro pueda perder el medio millón de euros que destina la Junta de Castilla y León a su actividad.

La dación de cuentas de tres reparos de Intervención por un importe de 73.000 euros en gastos de iluminación navideña —la empresa contratada incumplió el contrato y fue necesario liberar 8.910 euros— reparación urgente de calefacciones escolares —47.000 euros— y publicidad institucional —28.000 euros consignados con un concepto que daba pie a confusión— . El portavoz de CB echó en cara al PP que, siendo socios de cogobierno, no le hubieran informado de los reparos de intervención.