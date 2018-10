Ponferrada saca adelante 1,5 M para obras, asociaciones y proveedores

m. carro | ponferrada

El futuro de varias inversiones, la liberación de las ayudas para el tejido asociativo de la ciudad y el pago a proveedores, todo ello por valor de 1,5 millones, han copado buena parte de la vida política municipal desde el pasado mes de agosto, una vez que no salieron adelante los presupuestos presentados por el cogobierno de PP y Coalición por el Bierzo (CB). Pues bien, tras varias idas y venidas y no pocos enfrentamientos entre los grupos de gobierno y los de la oposición, el Pleno aprobó ayer tres expedientes de modificación de crédito que ponen fin a la odisea, a expensas de resolver todavía los 3 millones de euros de remanentes de tesorería. El expediente más polémico, el relacionado con un paquete de obras por importe de 164.000 euros que no son compartidas por la mayoría de la oposición, obtuvo el visto bueno plenario gracias al voto favorable del PSOE.

Aunque tarde, las asociaciones del municipio percibirán las ayudas correspondientes a 2018, después de que la Corporación haya aprobado liberar 957.000 euros para este fin, incluidos como beneficiarios de esta partida los colectivos de acción social, culturales, deportivos y juveniles. Participación ciudadana, medio ambiente y desarrollo rural son parte, igualmente, de este listado. Este punto salió adelante con la unanimidad del Pleno pero no sin debate.

La mayoría de la oposición se afanó en reprocharle al equipo de gobierno la tardanza con la que ha llegado la solución. Tanto PSOE como Ciudadanos le recordaron a la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, que la modificación de crédito para el pago a las asociaciones se podía haber llevado antes a Pleno sin necesidad de presupuestos o en previsión, como sucedió, de que éstos no fueran aprobados. Ello para evitar lo que ha pasado: que las asociaciones «están a pie calzado, con la soga al cuello y poniendo de su bolsillo lo que no deberían poner», dijo la portavoz de Cs, Rosa Luna.

El segundo expediente de modificación de crédito, por valor de algo más de 325.000 euros también salió adelante —en este caso con la abstención de los concejales de USE, PRB y Cs— para pagar las facturas pendientes con empresas que han prestado servicio al Ayuntamiento.

La principal polémica del día surgió en el debate del tercero de esos expedientes de modificación de crédito. Cerca de 164.000 euros para obras que no gustan a la oposición que, salvo el PSOE, votó en contra. El más directo al respecto fue el portavoz de Ponferrada en Común (PeC) Miguel Ángel Fernández; aunque el protagonista fue el líder de los socialistas, Olegario Ramón, cuestionado por el resto de la oposición al entender que, a última hora, se ha puesto del lado del cogobierno.

«Lo que se trae aquí es la aprobación de unas inversiones con las que no estamos de acuerdo, porque para lo que sirven es para el contento momentáneo de quien gobierna. Lo mejor para Ponferrada no es lo que han hecho ustedes, sino lo que se puede hacer», dijo el portavoz de PeC, que se opone, sin florituras, a inversiones previstas como la del mobiliario para la futura cafetería del Castillo de los Templarios.

La oficina de gestión del Área de Regeneración Urbana (ARU), la adaptación del punto limpio e inversiones en el medio rural por importe de 60.000 euros están incluidas en esta modificación de crédito, como también lo están el acondicionamiento de nichos en el cementerio municipal y actuaciones de movilidad que han sido, precisamente, las que han motivado el respaldo de los socialistas. Al menos así lo explicó Ramón. «Vamos a priorizar la urgencia de determinadas actuaciones incluidas en esta modificación de crédito y vamos a votar que sí» por responsabilidad política. Este fue el argumento dado por el portavoz del PSOE que, en todo caso no convenció a la oposición

«Yo creo que es un intento de justificar lo injustificable. A mí hoy me deja usted perpleja», le espetó la portavoz de Ciudadanos a Ramón. «Ahora dice que sí en un punto donde antes dijo que no», añadió Rosa Luna, que encontró una pronta y directa respuesta en el que ese momento era su adversario. «A nosotros también nos hubiera gustado que determinadas partidas que se incluye en esta modificación de crédito estuvieran contempladas en otras, pero la realidad es la que es. Lo que estamos haciendo es priorizar y no llevamos a nuestra acción política la enemistad personal», dijo Ramón.

Quien sí respaldó al portavoz de los socialistas fue el socio de gobierno de Fernández Merayo. «Señor Ramón, no sabe como aprecio su gesto. La ciudad debería de agradecérselo porque estos votos son los que van a hacer posible que las obras salgan adelante», afirmó Pedro Muñoz, dirigiéndose después al resto de la oposición para recordarles que los 1,5 millones de euros aprobados ayer en tres modificaciones de crédito diferentes son «en un 98%, la misma propuesta que se traía en la modificación de crédito única inicial». Es decir, se ha mareado la perdiz para volver al mismo punto, según el portavoz de CB.

Los remanentes

Resueltos estos 1,5 millones, quedan todavía las obras con cargo a los tres millones de remanentes de tesorería. El PSOE trató de introducir una moción por la vía de urgencia para debatir la propuesta presentada hace unos días por Olegario Ramón con el fin —dijo— de salvar las inversiones, pero no pudo porque el expediente no está resuelto. Palabra de la interventora.