Ponferrada subirá la recaudación del IBI a casi 17 millones este año

m.c. canedo | ponferrada

El Ayuntamiento de Ponferrada ingresará, este año, más de dieciocho millones de euros por el cobro de impuestos. La partida más elevada, de 16.900.000 euros corresponde al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, (IBI). Son novecientos mil euros más que en el año 2017 y se debe a la revisión catastral que se llevó a cabo en el municipio y que sacó a la luz cerca de un millar de edificaciones que no estaban pagando. En concreto, se contabilizan 989 recibos que se pasarán al cobro según confirmó el primer teniente de alcalde de Ponferrada, Ricardo Miranda.

«Ha aumentado el IBI urbano porque se ha incrementado el número de recibos pero no es cosa nuestra. No es que haya subido el IBI. Se debe a la revisión que llevó a cabo el catastro y que descubrió esas edificaciones en fincas y casas que antes no estaban y se han actualizado. De ahí ese incremento que nos llevará a pasar de los 16 millones de euros del año pasado a casi 16.900.000 euros», ha explicado Miranda.

Precisamente, esa actualización del catastro ha provocado, ya, las críticas de algunos de los afectados que además de pagar el IBI correspondiente a este año deben abonar ahora la contribución de los últimos cuatro años por esas edificaciones. En todo caso, el teniente de alcalde Ricardo Miranda explicó que se ofrecerá a los ciudadanos la posibilidad de que soliciten el aplazamiento de esos pagos en los servicios de recaudación municipal.

Otros impuestos

Según las previsiones de los servicios económicos del Ayuntamiento de Ponferrada, las arcas municipales ingresarán, este año, casi 17 millones de euros de IBI urbana, 87.000 euros de IBI rústica; un millón de euros en concepto de Impuesto de Actividades Económicas y otros 140.000 euros por los vados que prohoben estacionar a las puertas de garajes.

En total, los más de dieciocho millones de euros previstos para este año serán los ingresos más cuantiosos que recibirá el consistorio. En Ponferrada, además no suele haber problemas graves de morosidad en el pago de los distintos impuestos municipales. Según los datos de los servicios de recaudación, «más del 90 por ciento de los contribuyentes pagan en tiempo y forma».

El periodo de pago voluntario se extiende hasta el próximo 30 de noviembre.