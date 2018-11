El PP quiere rescatar la norma que bloqueaba el cierre de las térmicas

C. F. C. | PONFERRADA

Recuperar la proposición no de ley del grupo parlamentario popular que evitaba el cierre unilateral de las centrales térmicas por parte de las compañías eléctricas y que hace tres meses no fue admitida a trámite en el Congreso de los Diputados es la propuesta para ganar tiempo ante el anunciado desmantelamiento de las instalaciones de Compostilla II que ayer lanzó la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo y que ya contaría con el respaldo del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo y el presidente del partido en la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco. La alcaldesa, que recibió en su despacho a los representantes de los trabajadores de empresas auxiliares de Endesa, recalcó que si el PSOE, Podemos y Ciudadanos respaldaran la propuesta del PP, «se podría aprobar por la vía de urgencia en 15 días», afirmó, y ganar tiempo para «sentarse a negociar» con la eléctrica.

Merayo insistió en que «no hace falta manifestarse», porque «todavía estamos a tiempo de recuperar esa iniciativa legislativa y aprobarla por la vía de urgencia», lo que «impediría el cierre inmediato y daría tiempo a las familias, aseguró en relación a los 180 puestos de trabajo de las empresas auxiliares, sobre todo, que se irán a la calle sin ningún plan social como los trabajadores de plantilla.

La alcaldesa tiene claro que «la presión que hay que hacer» a la eléctrica tiene que empezar por la vía parlamentaria antes que por movilizaciones en la calle y el primer el objetivo es que la central continúe funcionando. «Nos negamos a que cierre Compostilla, el Bierzo no se puede permitir la pérdida de puestos de trabajo», afirmó en una comparecencia junto a los representantes de los trabajadores auxiliares.

Merayo también entiende que debe ser factible incluso subvencionar la adaptación de la central térmica de Compostilla a la nueva normativa europea de emisiones. «¿Se va destinar 3.000 millones de euros al rescate de las autovías radiales y no se pueden gastar 200 en garantizar la viabilidad de Compostilla y de toda la zona?», se preguntó abiertamente. Y si la legislación europea fuera un obstáculo para la subvención a una empresa privada, la alcaldesa entiende que también se puede reformar. «Si vamos todos juntos, la política comunitaria también se puede cambiar», propuso. «Si se subvenciona el trigo, la cebada y los girasoles, ¿porque no se puede subvencionar la producción de energía térmica limpia?», se preguntó de nuevo. Y aseguró que se trataría de una subvención para garantiza «la quema limpia de carbón», algo que con la proximidad de la planta de desarrollo de la captura de CO2 de la Fundación Ciudad de la Energía debería resultar más fácil para Compostilla. En caso de que no fuera posible mantener abierta la térmica, Merayo reclamó un «plan social» para las centrales térmicas que cierren similar al acuerdo marco del carbón firmado entre el Gobierno y los sindicatos hace unos días. La alcaldesa recordó que «Endesa nació en Ponferrada y los bercianos han hecho un sacrificio en vidas y en contaminación produciendo electricidad para el resto de España», como para que ahora la empresa se vaya.

En la misma línea se expresó el portavoz de los auxiliares, Alonso Ro. «Se nos acaba el tiempo. Cuando cese la actividad estamos fuera», afirmó para reclamar más implicación a la multinacional Enel.