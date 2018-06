El PP vota dividido llevar a Pleno la renuncia al contrato de limpieza

m.c. cachafeiro | ponferrada

La tormenta casi apaga ayer la fumata que salió de la Comisión de Medio Ambiente para decidir sobre la sentencia del TSJ que ordena dar el contrato de la limpieza a Urbaser y que ahora se decidirá en Pleno el próximo miércoles con un cambio de rumbo. El máximo órgano del Ayuntamiento de Ponferrada incluirá ese día un punto más para decidir también si inicia el expediente de renuncia a la readjudicación del contrato «por interés público», tal y como recomendaba el informe externo solicitado por la alcaldesa.

La comisión, de carácter informativo, evidenció durante más de dos horas y en presencia de Gloria Fernández Merayo, que asistió pero no tenía voto, las tensiones en el seno del equipo de gobierno por este asunto. Al final, sólo se votó la propuesta de llevar a Pleno la petición de informes técnicos para avalar la renuncia al contrato en aras al interés público. Una votación que se saldó con tres votos a favor -dos representantes del equipo de gobierno, Ricardo Miranda, que fue quien lo propuso, y Mari Crespo y Tarsicio Carballo-, el no de Ponferrada en Común y la abstención del resto, incluido Mendo, concejal de Medio Ambiente y presidente de la mesa de contratación que proponía dárselo a Urbaser para cumplir con lo ordenado por el TSJ.

Una discrepancia que, fuentes del PP quisieron justificar ayer en que se votó llevar a Pleno la renuncia y no lo que había propuesto la mesa de contratación que presidía Mendo, «por lo que no podía votar en contra de lo que él mismo proponía», añadieron. De todas formas, las discrepancias en el PP se pondrán a prueba el miércoles 20, si no todos los concejales levantan la mano a favor de iniciar la renuncia al contrato.

Al final de la reunión, la alcaldesa hizo unas declaraciones para agradecer en varias ocasiones el apoyo de los grupos de la oposición para sacar adelante una solución ante un contrato que calificó de «leonino». «Hoy no se podría hacer por la nueva ley de contratos y no es bueno para Ponferrada», añadió. Gloria Fernández Merayo insistió también en que no está en contra «ni de Urbaser ni de FCC», aunque lamentó el intento de alguna de las empresas de «amedrentar a las autoridades con llevarlas al juzgado». «No intentamos perjudicar a nadie», reiteró varias veces la alcaldesa.