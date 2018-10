Prada: «De lo que hice en MSP no me arrepiento de nada»

m.c. cachafeiro | ponferrada

Fue una pieza clave en la MSP, entre los dueños que llevaron a la quiebra a la primera empresa minera de España y el testigo que recogió Victorino Alonso poco después. Francisco Prada Gayoso, abogado y economista, volvió ayer al Bierzo para dar una conferencia sobre aquel proceso, del que el día que se fue como comisario de la quiebra, el 3 de junio de 1994, dijo que con los años se estudiaría en los manuales de Derecho Mercantil. «Hay que tener en cuenta que la MSP era la primera empresa minera de España y que tuvo un problema muy serio: no podía pagar lo que debía», explicó ayer poco antes de participar en las Jornadas del Hierro y el Carbón en el Noroeste Ibérico que ha organizado la Uned.

En su opinión, visto aquel proceso con la perspectiva de dos décadas, «las cosas se hicieron bien». «En aquel momento se nombró a un profesional, que era yo, para que continuase adelante. Hay que tener en cuenta que había 1.200 familias detrás y todo un valle y mi obligación era sacarlo adelante». De todo lo que hizo, dijo ayer en declaraciones a este periódico, no se arrepiente de nada: «Hubiera vuelto a hacer lo mismo», explicó, no sin aclarar que «no fue sólo obra mía. Creo que el mérito fue aglutinar a mucha gente para remar en la misma dirección. El comité de empresa fue esencial; personas como Guillermo Murias y otras que no recuerdo, también el Ministerio, la Seguridad Social, Hacienda, Caja España, Caja Asturias... y muchos sumistradores pequeños que confiaron en que íbamos a cumplir. Porque la producción no paró ni un día, ni se dejó de pagar un céntimo de lo que se comprometió. Es verdad que había que perder un poco todos, pero se consiguió un convenio porque todos luchábamos contra el tiempo».

La solución de Caja España fue después una sorpresa para él, sin entrar en valoraciones más precisas. Con Victorino Alonso había tenido alguna relación pero tampoco mucha, aunque cree que aquello hoy son anécdotas. «Lo importante es que también gracias a su implicación salió adelante». Por las Jornadas pasarán hoy expertos en patrimonio industrial en sesiones de tarde en la Uned; por la mañana, en el Museo de la Energía se podrán seguir historias de la MSP.