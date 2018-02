El PSOE denuncia la agresión de un edil del PP a uno de sus concejales tras el Pleno

Palacios del Sil vuelve a ser noticia por un acontecimiento nada elogiable: la denuncia de agresión que el concejal del PSOE Jorge López presentó ayer después de que un edil del PP, Jesús Merillas, lo agarrara literalmente por el cuello al término del Pleno celebrado, a primera hora de la mañana, en el Ayuntamiento para debatir el pago de más de 190 facturas correspondientes al año 2016, con un importe total que supera los 155.000 euros. Una sesión que —según la portavoz del PSOE, Arabia Pérez— se desarrolló con total normalidad pese al desacuerdo latente entre gobierno y oposición sobre la legalidad de las facturas. De ahí, que nada hiciera presagiar lo que ocurrió después.

Ya se había levantado la sesión plenaria y se estaban retirando los miembros de la Corporación cuando —siempre según la versión ofrecida por la portavoz del PSOE— el concejal del PP propinó una patada a la mochila del edil socialista, éste le replicó levantándose de su sitio y, acto seguido, Merillas se abalanzó sobre él, sujetándolo por el cuello. Una reacción que «nos dejó a todos perplejos y a Jorge completamente blanco», dijo Pérez, que tras asimilar lo que había ocurrido presentó un escrito en el Ayuntamiento solicitando la inmediata destitución del concejal del PP. Además, Jorge López se trasladó al centro de salud de Villablino para disponer del perceptivo parte médico que da cuenta de la agresión sufrida. Acto seguido, realizó la correspondiente denuncia.

El propio alcalde de Palacios, el popular Roberto Fernández, manifestó ayer su malestar por lo ocurrido. «No me ha gustado nada y les exigí respeto tanto al Ayuntamiento como a los vecinos», dijo, trasladando que su concejal le ha dicho que agarró al contrario por el cuello en un acto reflejo, «porque creyó que iba a intentar agredirle». Los motivos —afirma— no están nada claro. Posibles causas sobre las que la portavoz de los socialistas sí ofreció una versión. Según Arabia Pérez, el hecho de que el PSOE votara en contra del pago de las facturas porque «todas tienen reparos de Intervención», no gustó al concejal Jesús Merillas, entre otras cosas —dijo Pérez— porque tiene «intereses personales» en el abono de las mismas. «20.000 euros de esas facturas son para su cuñada, que tiene una empresa que se encargó de las obras de la depuradora», dijo la portavoz del PSOE, invitando a cada cual a sacar sus propias conclusiones.

Lo cierto es que el hecho ha vuelto a empañar la política municipal en Palacios del Sil, tanto que hasta el secretario general del PSOE leonés, Javier Alfonso Cendón, ha exigido al presidente provincial del PP, Juan Martínez Majo, «que proceda a la inmediata destitución de su concejal». Para Arabia Pérez, es el alcalde el que tiene que tomar esa decisión y, de no hacerlo, «debería dimitir él mismo, porque este comportamiento no se debe permitir, es nocivo y tóxico».

Por su parte, el regidor pide calma y analizar los hechos con perspectiva. «Hoy están las cosas muy calientes y no es momento de empeorar la situación», aseguró ayer para seguidamente garantizar que hoy mismo reunirá a sus concejales. «Hablaré mañana con todos, meditaré y veremos qué se hace», apuntó.

Las facturas de la discordia

Todo el revuelo formado tras la disputa vivida ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento de Palacios del Sil tiene un trasfondo: la aprobación del pago de más de 155.000 euros de facturas pendientes de cobro por parte de varios proveedores desde el año 2016. Un punto que salió adelante con el voto positivo del PP y del concejal no adscrito Evelio Matías, pese a la oposición de los socialistas. El motivo que éstos aluden para no querer aprobar esos pagos es una serie de irregularidades detectadas en unas facturas de suministros, pequeñas obras y fungibles. Hablan de duplicidad, gastos en tintorería y flores, contratos verbales, etcétera. Afirmaciones que ayer desmintió el propio alcalde.

Roberto Fernández aseguró que la intención de los concejales de la oposición es «confundir a los vecinos con acusaciones falsas». «Es rotundamente falso que existan facturas duplicadas, todas ella cuentan con la aprobación técnica y jurídica», dijo, explicando que el pago de dichas facturas no fue posible en 2016 porque no había secretario. «Mi deber como alcalde es pagar a las empresas que han llevado a cabos estos trabajos para el municipio y no entiendo que el PSOE pretenda dejar a los proveedores sin cobrar lo que les corresponde».

El máximo responsable del Ayuntamiento de Palacios destacó que hay más de 400.000 euros en las arcas, que «el dinero para el abono de las facturas estaba asignado en los presupuestos y solo se estaba esperando la aprobado del pago».