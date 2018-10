La puerta de los vinos atlánticos

La mencía, como variedad bandera de la DO Bierzo. RAQUEL P. VIECO -

PACHO RODRÍGUEZ | MADRID

La Guía Peñín, ese Parker de La Bañeza que dignifica la escena del vino español, volvió ayer en Madrid a reivindicar esa peculiaridad de los caldos españoles que se basa en la aplastante variedad que no se da en otros países. Es el XIX Salón de los Mejores Vinos de España que hasta hoy abre sus puertas en la capital. Y en ese maremagnum ordenado alfabéticamente, la DO Bierzo, con el permiso de Valdeorras, Ribeira Sacra y Rías Baixas, es la mejor forma de reivindicar en Ifema los vinos atlánticos, como denominación no de origen pero sí de sentimiento geográfico. Es el camino del vino del Noroeste, el vino del córner que incorpora como sentidos la vista de sus paisajes y la memoria de haber estado allí.

Como han pasado años desde que la DO Bierzo camina por los mundos del vino, hay ya muchas alternativas, y nada más entrar una de las opciones es Dominio de Tares, que atrapa el paladar de un valenciano, aunque es de justicia decir que como experto ya es fan de la uva mencía. Y servía de introducción no sólo al salón en general, sino, por ejemplo, a unos vinos de las Rías Baixas que se encontraba al lado. Pero no muy lejos, Vinos de Arganza, con Víctor Robla a la cabeza, demostraba que además del nombre histórico hay opción a sagas, como es su caso y sus cuatro hijos repartidos en departamentos fundamentales del proyecto. Por seguir ese toma y daca del Bierzo y el resto, también había representación de vinos de León, en la figura de La Leyenda del Páramo y Fuentes del Silencio, pero, por alejarse más, la excelente propuesta de Adegas Moure, con la Ribeira Sacra como espectacular telón de fondo. Luna de Beberide mostraba su experiencia, al igual que Casar de Burbia, con Isidro Fernández, gran impulsor de una forma de hacer que combina tradición y apertura.

Dominio de Tares y Pago del Vicario completaban una formación de vinos bercianos en los que, si es cierto que hay un espacio dedicado al godello y otras variedades, es con la mencía con la que se ofrece algo único. Ser puerta, de los pujantes vinos del Atlántico en un sector que fascina a los expertos y profesionales de fuera de España. Y es que todos, en la medida de lo posible, apelan al mercado exterior como gran posibilidad de futuro.