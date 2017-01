De 'Rambo del Bierzo' a barrendero por orden del juez

La Audiencia Provincial de León ha conmutado por servicios a la comunidad la pena de prisión a la que fue condenado M.A.R., de 43 años, conocido como el 'Rambo del Bierzo', por delitos de deposito de munición de guerra y tenencia de sustancias y aparatos explosivos.

La Audiencia ha convenido dejar sin efecto la pena de cuatro años que se le pedían por esos delitos y le impone diez meses de servicios para la comunidad, que se basarán en limpieza o mantenimiento de calles; en una decisión condicionada a que durante tres años no vuelva a delinquir.

M.A.R. fue condenado el 23 de noviembre de 2015 a cuatro años de prisión por los delitos de deposito de munición de guerra y tenencia de sustancias y aparatos explosivos. La sentencia se ajustó al acuerdo alcanzado entre acusado y la Fiscalía, que le ofreció la rebaja de pena inicialmente propuesta, que pasó de once a cuatro años por considerar que el caso contaba con el atenuante de dilaciones indebidas.

El acusado se reconoció en los vídeos de la plataforma 'Youtube' en los que hacía alarde de su arsenal y admitió los hechos, aunque aseguró que nunca quiso causar daño a nadie. La Fiscalía solicitó inicialmente seis años por un delito de depósito de munición de guerra y otro de tenencia ilícita de armas y cinco años por tenencia de sustancias o aparatos explosivos, así como privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

M.A.R., vecino de la localidad de Quilós, en el municipio de Cacabelos (León), fue detenido por la Guardia Civil en 2010 después de que se hallaran en su poder 15 armas de fuego, 68 armas blancas, entre ellas una catana de 50 centímetros, 501 cartuchos de munición, algunos considerados como munición de guerra y 21,8 metros de cordón detonante.

La Guardia Civil procedió a la detención del acusado, sin antecedentes penales, al sospechar que tenía en su poder armas, municiones y sustancias explosivas no autorizadas por la ley después de publicar imágenes violentas en un canal de youtube. En las imágenes se le podía ver disparando con diferentes fusiles simultáneamente en una zona boscosa no determinada, y amenazando a personas que no pudieron ser identificadas con armas blancas.