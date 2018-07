Los remanentes de tesorería elevan las inversiones previstas en Ponferrada hasta los nueve millones de euros

Un remanente positivo de tesorería de 5,68 millones de euros permitirá al Ayuntamiento de Ponferrada elevar las inversiones previstas en el presupuesto municipal de 2018 hasta los nueve millones, según anunció hoy la alcaldesa de la ciudad, Gloria Fernández Merayo. Finalmente, las cuentas se elevarán a pleno el próximo 7 de junio y no este jueves, como estaba previsto, debido a la suspensión de la comisión informativa de Hacienda que debía dictaminar acerca del asunto a causa de un “error informático” que ya ha sido subsanado.

En una comparecencia en la que volvió a hacer un llamamiento a la “abstención responsable” de la oposición para que “no vete” los presupuestos presentados por el equipo de Gobierno, la regidora aseguró que “decir no a estos presupuestos supone decir no a arreglos que mejoran la vida de los ciudadanos”. En ese sentido, Fernández Merayo insistió en que las cuentas son “el mejor presupuesto en términos económicos desde 2008” y resultarán “muy beneficiosas” para Ponferrada.

Con un montante global de 58,5 millones, el aumento de la previsión de ingresos municipales permite que el capítulo de inversiones de las cuentas se sitúe en 5,93 millones. Entre las principales partidas que destacó Merayo dentro de este capítulo, figuran 300.000 euros que se invertirán en la glorieta de Fuentesnuevas, 400.000 euros para cumplir la promesa de reformar la avenida de América o los 400.000 euros que se destinarán a las obras en el Castillo Viejo.

Asimismo, otras inversiones destacadas tendrán que ver con la reforma de la Biblioteca Municipl (224.000 euros), el soterramiento de contenedores (208.000 euros) o la puesta en marcha del área de regeneración urbana (ARU), que contará con 50.000 euros para atraer una inversión vinculada de más de cuatro millones. Por último, la alcaldesa también destacó el incremento del 185 por ciento en la partida de desarrollo rural, que asciende a 536.000 euros, una “cifra récord”, remarcó. De esa partida, 190.000 euros se invertirán en afianzar la montaña de Peñalba, mientras que el resto se invertirá en pedanías como Compludo o Montes de Valdueza.

A este dinero, hay que sumar la parte de los remanentes que el equipo de Gobierno decida destinar a inversiones. Según avanzó Fernández Merayo, de los 5,68 millones de remanente, cerca de 2,6 se destinarán a la amortización de deuda con las entidades bancarias. Los otros tres millones se dedicarán a “inversiones financieramente sostenibles”, entre las que avanzó un plan de asfaltado para las calles de la ciudad por valor de un millón.

Respecto a los dos millones restantes, la alcaldesa confió en que puedan servir de moneda de cambio en una eventual negociación con los grupos de aquí al día en que se celebre el pleno que debe dar su visto bueno a las cuentas. “Nos hubiera gustado que la oposición hubiera participado más”, afirmó Fernández Merayo, que reconoció, no obstante, que las cuentas incorporan propuestas de otros grupos.

En esa línea, aseguró que no hay motivo para que grupos que han visto incorporadas sus propuestas rechacen estos presupuestos y aseguró que “si votan que no, tendrán que explicarlo”, en referencia al grupo de USE Bierzo.

Desglose

En el proyecto de presupuestos presentado hoy, asciende un 79 por ciento la partida destinada a formación, un 14 por ciento la de educación, un 47 por ciento la de Cultura y Patrimonio Histórico o un 18 por ciento la de Deporte y Juventud. En cambio, desciende un uno por ciento la partida de Urbanismo y un 13 por ciento la de Administración General. “Hemos hecho las cosas bien y hemos amortizado mucha deuda”, aseguró la regidora, que cifró ese descenso de la deuda viva en seis millones durante el actual mandato.

Con 31 millones de euros de deuda -un 62 por ciento con respecto a los ingresos corrientes-, Fernández Merayo presumió de gobernar “uno de los ayuntamientos de la provincia con los ratios más bajos entre deuda e ingresos” y negó que el uso de los remanentes para destinarlo a inversiones sea una cuestión “electoralista”. “Ahora lo podemos hacer porque nos lo permiten los cambios en la Ley de Presupuestos que impulsamos desde Ponferrada. Lelga el momento de devolver a los ciudadanos de Ponferrada el esfuerzo que han hecho durante todos estos años de crisis”, remarcó.