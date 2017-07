Rita Prada acusa a García del Blanco de «prácticas mafiosas»

c. f. c. | ponferrada

«Un personaje oscuro, rencoroso, malintencionado, incapaz de dar la cara en cuestiones honestas, corto de miras». Y más; «un político que «siempre está escondido y agazapado esperando el momento más propicio para echar la zarpa, dar el zarpazo y hacer daño». Y aún más; «incapaz de mostrar inteligencia por que carece de ella». Y todavía más; «tan políticamente incorrecto y negado que por muchas manos que quieran echarle desde cualquier ámbito del partido, su ego es tan alto que no repara en medios para hundir a los demás».

Así ve la secretaria general de la agrupación socialista de Ponferrada al secretario de Cultura y Deporte y ex senador por León Ibán García del Blanco, al que acusó de poner en práctica «prácticas mafiosas» para ‘colar’ a Aníbal Merayo, uno de los concejales que su momento dejó el PSOE para sostener la moción de censura junto a Ismael Álvarez en el Ayuntamiento de Ponferrada, como delegado de los socialistas de la capital berciana en el Congreso autonómico del próximo fin de semana.

Las heridas de aquella moción de censura que terminó con el partido dividido en su enésima crisis local todavía supuran, como demuestra la indignación que ha causado entre sectores de la agrupación a los que ayer dio voz Rita Prada la recuperación orgánica de Aníbal Merayo. La maniobra para reintegrarle como militante y delegado en el Congreso ha sido, según Prada, «demencial» y obra «de un descerebrado». «No se puede dar de alta, no se puede pedir la militancia, no se puede conceder y, sobre todo, no se puede ser delegado si no apareces en el censo de tu agrupación», se quejó ayer.

Prada sólo dio nombres ante la insistencia de los periodistas porque entendía que todo el mundo sabe quienes eran ayer los dos protagonistas de su rueda de prensa, pero finalmente señaló a Ibán García del Blanco y a quienes le habrían ayudado a devolver a Merayo al seno del PSOE mediante «prácticas mafiosas» y sólo unos días antes de cerrar el censo oficial y con carácter retroactivo para que tuviera voz y voto.