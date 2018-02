Un sacerdote en Youtube

maría carro | ponferrada

Hace ya 42 años que Máximo Álvarez se consagró a Dios. Un tiempo en el que el ahora párroco de la iglesia El Buen Pastor de La Rosaleda (Ponferrada) ha hecho lo posible por acercar el mensaje de la Iglesia al común de los mortales, transmitir de forma amena lo que catolicismo predica y, sobre todo, ser un buen siervo, un buen pastor, una buena persona. La catequesis, las clases y las eucaristías han sido, hasta ahora, los vehículos que este inusual sacerdote ha utilizado para llegar a la gente; pero hace algo más de una semana que también convirtió Youtube en un altavoz, un canal con el que ampliar horizontes e intentar que su mensaje traspase los muros de su iglesia y llegue hasta donde el interés de los usuarios de esta red social permita.

El buen pastor responde es el nombre de su canal. «Buen Pastor es mi parroquia, Jesucristo fue un buen pastor y yo también tengo que intentar serlo», explica, al tiempo que celebra que su primer vídeo, en el que se le puede ver con su perra Cuqui, tenga ya más de 600 visualizaciones. Elegir a su mascota como acompañante en su primera publicación ha sido una cuestión de marketing que, en todo caso, no resta verdad a lo que Máximo siente por el animal con el que convive.

«El primer vídeo fue con mi perra, un poco como gancho para que la gente joven entrara, porque a ellos los animales les atraen mucho. Además, ha sido una forma de presentarme a la gente, de que conozcan una parte de mi vida», explica el párroco. Cuqui es su mascota, sí, pero también su fiel compañera, su amiga y aquella con quien conversa a diario. «Es inimaginable en nuestros pueblos un pastor sin perro. Por eso, no debe sorprender la presencia de la Cuqui en la parroquia de El Buen Pastor», explica en la presentación del vídeo.

Desde que activó el canal, Máximo ha ‘colgado’ ya cuatro vídeos y ultima un quinto dirigido a todas esas personas que aseguran creer en Dios pero no en la Iglesia. Su intención no es más que tratar de explicar la raíz de sus convicciones y ha decidido aprovechar las nuevas tecnologías para hacerlo.

Aficionado al vídeo y a la fotografía desde hace muchos años, Youtube le permite mezclar su pasión por ambas con su trabajo. En sus vídeos, aborda temas de actualidad, tratados de forma amena y no tiene inconveniente en disfrazarse si el asunto lo merece. Para él, lo que hace no es ninguna novedad. “Hay montones de canales de parroquias. No hay nada nuevo bajo el sol”, asegura, pero lo cierto es que este cura no deja indiferente a nadie. «San Pablo escribía cartas. Si estuviera hoy, seguramente tendría una página web o lo que yo tengo», asegura un hombre que también tiene perfiles en otras redes sociales pero con las que no comulga tanto.