Sacyl liga la llegada de radioterapia a la consolidación del servicio en León

El propio consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, adelantó, hace unos días, un cambio de estrategia con respecto a la implantación de servicios de radioterapia en la comunidad que podría beneficiar al Bierzo y el gerente regional de Sacyl, Rafael López, lo confirmó ayer en Ponferrada. El responsable sanitario anunció que, efectivamente, en los planes de la Junta está el de traer radioterapia a la comarca, pero para que ello sea una realidad, primero se tiene que consolidar el servicio de cabecera que, en este caso, es el del Complejo Asistencial de León. López advirtió que es un proceso complejo y largo, por lo que habrá que esperar todavía unos años.

«A medida que vayamos consolidando los servicios de cabecera y terminando de hacer las adquisiciones pendientes, iremos desarrollando servicios satélites y uno de ellos será el de Ponferrada», explico Rafael López, recordando que en León todavía falta un nuevo acelerador lineal.

El de Salamanca es, de momento, el único servicio central consolidado. Por eso ya se ha implantado un servicio de radioterapia en Zamora y se ha anunciado la próxima instalación de otro en Ávila. Precisamente éste ultimo movimiento ha sido el que ha reactivado la demanda de radioterapia en el Hospital El Bierzo, al entenderlo como un agravia comparativo, dado que el volumen de pacientes que soporta la capital abulense es similar al que atiende el centro asistencial berciano y, hasta ahora, era esta ratio la que supuestamente imposibilitaba a la Junta para implantar un acelerador lineal en Ponferrada.

«Montar un servicio de radioterapia no es una tarea sencilla. Los aceleradores no están en el mercado, hay que encargarlos, tienen un plazo de fabricación y montaje y, además, hay que diseñar un búnker y contratar personal especializado. Es algo que lleva su tiempo y no es un período corto», apuntó Rafael López durante la inauguración de las segundas Jornadas Nacionales de Enfermería, que se desarrollaron, ayer, en el Castillo de Ponferrada.

Falta de especialistas

No sólo hace falta radioterapia en el Hospital El Bierzo, también se requieren especialistas, concretamente seis, que son las plazas que, actualmente, continúan vacantes, influyendo de forma importante en la actividad asistencia. Esos seis profesionales son: tres anestesistas, un dermatólogo y dos rehabilitadores, según explicó el propio gerente de Sacyl. Sobre qué va a pasar con estas plazas, habrá que esperar a conocer los resultados del concurso de traslados que se cerraba ayer.

«Esperemos que a partir de mañana (hoy), se puedan contratar esas seis especialidades en las bolsas de sustituciones y podamos retomar la actividad normal. Mañana (hoy) tendremos a todos los especialistas colocados en los lugares que les corresponda y también una bolsa de especialistas que están en disponibilidad de ser contratados», dijo el gerente del Sacyl