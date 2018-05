Salen a la luz las tumbas de monjes del siglo XII en las excavaciones en el monasterio de Montes

El director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, Enrique Sáiz, el presidente del consejo del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel y el concejal del Medio Rural de Ponferrada, Iván Alonso, visitaron esta mañana las excavaciones arqueológicas que un equipo dirigido por el profesor Artemio Martínez está llevando a cabo en la iglesia del monasterio de San Pedro de Montes. En las excavaciones se han realizado tres catas y han aparecido enterramientos antiguos de monjes que podrían datar del siglo XII y que podrían ayudar a dar conocer como era la vida cotidiana en este emblemático monasterio de la comarca berciana y las honras fúnebres en el monasterio.

Las excavaciones que desde el pasado 24 de abril tienen lugar en el interior de la iglesia del monasterio de San Pedro de Montes, en la localidad ponferradina de Montes de Valdueza, permitieron descubrir tumbas que podrían pertenecer a enterramientos del siglo XIII, según explicó el codirector de los trabajos, Artemio Martínez. “No conocemos el espacio en el que vivían pero empezamos a saber cómo vivían, o mejor dicho, cómo morían los monjes a partir de los siglos XII y XIII”, destacó Martínez, que recalcó que las conclusiones definitivas dependerán del análisis con carbono 14 que se llevará a cabo sobre los hallazgos.

En ese sentido, el investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que dirige los trabajos junto a su colega Jorge López Quiroga, calificó los resultados obtenidos hasta ahora de “interesantes” y recordó que su estudio es “fundamental para encontrar los orígenes del monacato en el noroeste de la Península Ibérica”. “Es un momento histórico, nunca se había entrado a excavar en el interior de la iglesia de Montes”, subrayó.

En las tres catas realizadas en el suelo del templo, los investigadores han dado con el osario y con el suelo geológico sobre el que se asienta la construcción. En una de ellas, además aparecieron varios tipos de enterramiento, así como fragmentos de cerámica y restos y un suelo anterior al siglo XIII, que podría corresponderse con la iglesia original fundada por San Fructuoso. “Todavía hay que analizar pero las perspectivas son muy buenas”, resumió Martínez, que avanzó el comienzo de la fase de estudio de los hallazgos.

Además, las excavaciones en la iglesia permitieron conectar los niveles con lo descubierto durante las excavaciones que el verano pasado tuvieron lugar en el claustro del monasterio. Esa campaña arqueológica, impulsada por National Geographic, se retomará el 2 de julio, junto a las excavaciones que tendrán lugar en el área de Compludo, lugar donde se levantó el primer monasterio fundado en el Bierzo. “Son dos bastiones fundamentales que se estudiarán de manera simultánea”, explicó Martínez, que adelantó que los trabajos se extenderán hasta el 14 de agosto.

Con estas excavaciones, sumadas a otras que podrían desarrollarse en lugares como el huerto del conjunto monacal, los investigadores esperan poder situar con mayor rigor los orígenes del movimiento monástico en el territorio hoy conocido como Tebaida berciana. “Es un proyecto a muy largo plazo, hoy simplemente hemos puesto la primera piedra”, recalcó Martínez.

Por su parte, el director general de Patrimonio, Enrique Sáiz, coincidió en señalar la Tebaida como “un territorio cuya excelencia tenemos que conocer mejor”. “Todo lo que sea conocer la historia de esta zona, con rigor científico e histórico, servirá para mejorar la gestión, la conservación y la difusión del área”, explicó Sáiz, que consideró que ese mayor conocimiento es clave para fomentar el “desarrollo territorial y social” del entorno.

En ese sentido, el director de Patrimonio se mostró abierto a que los hallazgos de estas excavaciones puedan “fundamentar otras campañas en el futuro”. “Habrá que esperar a las conclusiones definitivas que recoja el informe final, que debe ser contrastado con personal técnico de la Consejería”, explicó. En cualquier caso, Sáiz remarcó que los trabajos se han llevado a cabo en “un edificio que está vivo” y han sido capaces de “compatibilizarse con el culto y la vida ordinaria del templo”. “No podemos poner patas arriba la iglesia”, recalcó Sáiz, que apeló a unos “límites razonables” para una investigación que la Junta “estará encantada de apoyar”, avanzó.

En la misma línea, se refirió al 1.100 aniversario de la consagración del templo, una efeméride que se celebrará en 2019 y que consideró “una buena ocasión para mirar al presente y al futuro”. El director de Patrimonio avanzó que el Ejecutivo autonómico ya prepara una “programación cultural y patrimonial” para conmemorar el aniversario, que podría acompañarse de una actuación de mejora del interior del templo, avanzó. Sin embargo, la “prioridad” de la Junta tiene que ver con la cubierta del edificio, dañada a causa de los recientes temporales.

Primera intervención del Consejo del Bierzo

Por otro lado, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, subrayó que esta campaña supone “la primera ocasión en que el Consejo se implica en las actuaciones de investigación del patrimonio cultural y arqueológico de la comarca”. Álvarez Courel recordó que la iniciativa cuenta con un presupuesto de 27.650 euros, que aporta la Junta. De ellos, 18.000 euros se destinan a las excavaciones, así como al tratamiento y clasificación de los hallazgos. Los 9.650 euros restantes se dedican al estudio histórico y documental del monasterio, labor en la que colaboran el Instituto de Estudios Bercianos (IEB) y la Universidad de León (ULE).

Sobre el terreno, los investigadores trabajarán hasta este viernes, según el calendario establecido por el Obispado de Astorga, propietario del templo, aunque el presidente comarcal remarcó que, de acuerdo con su “apuesta por conocer los orígenes de la Tebaida”, la institución impulsará “futuras intervenciones” en la zona. “Los trabajos de investigación en la Tebaida no han hecho más que empezar”, aseguró.

Por su parte, Antolín de Cela, administrador de la Fundación Hospital de la Reina y párroco de la iglesia, mostró su gratitud a las administraciones por los trabajos y avanzó que el Obispado no pondrá problemas en cuento a permisos para esas futuras actuaciones. “En las inversiones no habrá suerte, porque no hay dinero ni para los tejados de las iglesias”, lamentó el párroco, que achacó ese problema a la “despoblación” que castiga al territorio berciano.