El sector de la pizarra se resiente al bajar un 6% las exportaciones

Manuel Félix | ponferrada

El empresariado del sector de la pizarra está preocupado. Las cifra de toneladas de pizarra exportadas y la consiguiente facturación han experimentado un descenso muy brusco. Los últimos datos oficiales disponibles conocidos ahora se corresponden al primero de septiembre y aparecen los números rojos en la mayoría de las transacciones comerciales realizadas, en concreto se produce balance negativa con 32 países de los 66 a los que llega el producto local.

En términos porcentuales los últimos datos arrojan un nivel de exportaciones que el presidente de Apical (Asociación de Productores de Pizarra de Castilla y León), Eliseo López, califica como de «muy negativo para el sector», ya que supones un 6,6% menos de toneladas exportadas este año con respecto al 2017. La cifra de facturación casi se corresponde con la merma de toneladas vendidas fuera de España. En concreto las pizarreras facturaron un 6,1% menos en el mismo periodo de tiempo citado.

Por destinos de la pizarra del Bierzo y La Cabrera, los principales países importadores, como son Francia, Reino Unido y Alemania —por este orden— arrojan descensos considerables con respecto a 2017, un año en el que los resultados económicos tampoco fueron buenos para la pizarra. En el caso de Francia tiene ahora se ha dado un 5% menos de importaciones a fecha 31 de agosto pasado. El caso del Reino Unido, en donde están puestos los ojos por los cambios que pueda ocasionar el Brexit, también importó un 5% menos. El caso de Alemania es clamoroso, dado que está en una caída muy brusca de entre un 12 y 13% menos en cuanto a toneladas y facturación.

El presidente de la patronal Apical ofrece su propia interpretación sobre lo que sucede: «Aunque cada país tiene particularidades propias, por ejemplo en Reino Unido influye muy negativamente el Brexit, es cierto que Francia y Alemania son países que no están en un período alcista a nivel económico, estando Francia inmersa en reformas importantes. Adicionalmente se puede decir que, climatológicamente, el año ha sido malo para la instalaciones de cubiertas, ya que ha sido muy adverso por las temperaturas y las lluvias, hablando de los cuatro primeros meses de 2018 y esto se arrastra en los datos anuales. Por otra parte, los precios de la pizarra no repuntan desde hace años, y por lo tanto los márgenes de beneficio, año a año, se ven perjudicados». Por citar datos positivos, pero que no dejan de ser una mera anécdota económica, han crecido las exportaciones en Australia (6%), Austria (354%), Bosnia (100%), Ghana, Hugría o Marruecoss.