«Siento que si algo investiga la Ciuden ya no valga para Anllares»

dl | ponferrada

«Los alcaldes deben de ser los interlocutores»

«Tengo la costumbre, que no siempre me trae buenas consecuencias, de ser claro. Y lo dije alto y claro, que no me parecía ni ético ni responsable que los sindicatos firmaran un plan del carbón donde los alcaldes no estuvieran. Dicho esto, creo que su misión es cumplir las expectativas de los trabajadores; lo hicieron muy bien para firmar un buen plan social de prejubilaciones. Pero ahí debe quedar su labor. En fijar las líneas de financiación, en los problemas de las cuencas, sólo tiene que haber un interlocutor que son los alcaldes y las comunidades autónomas».

«El PSOE piensa en Ciuden y en descarbonización»

«Mi opinión es que estuvieran funcionando y desarrollando nuevas tecnologías para la captura del C02. También que lo hiciese en centrales de Castilla y León pero lo veo muy difícil. Para lo que fue pensada tal vez pueda llevarse a la práctica en alguna central de Polonia o Ucrania pero no para mejorar Anllares, Compostilla o La Robla. Ojalá se haga lo que se dice ahora en el PSOE, si lo dicen de corazón, pero es verdad que no se puede elevar a los altares la Ciuden cuando en la otra mano tienen la palabra descarbonización en la boca».

«La mejor experiencia es aprender de los errores»

«Las cuencas tienen difícil solución. La mejor experiencia es aprender de los errores. En el Ministerio se planteó que no haya líneas para que puedan encajar todos los proyectos».

¿Ponferrada puede entrar en las nuevas ayudas?

«Cuando sale el gordo todos queremos un décimo. Las ayudas son para los municipios mineros del grupo 1. Tenemos que empezar a mirar de manera global. Las carreteras no son de un municipio. Hay que pelear porque venga dinero para las infraestructuras. Igual todo no encaja, y es ahí donde el Gobierno, Acom y la Junta deben actuar, esté donde esté el proyecto».

«Queremos llevar a la par los parques y los vehículos»

«Los parques de Bomberos no los puedan marcar unas elecciones. Hay que ser serios. Queremos que vayan a la par los edificios y los vehículos. Es una prioridad aunque pensamos que iba a ser más fácil. Todavía no está todo cerrado con León y Ponferrada pero son cuestiones técnicas; no habrá problemas. Estoy seguro. Yo creo que los primeros parques pueden estar a finales del año que viene. Llevan un tiempo y no se pueden saltar los plazos».

«La solución en Peñalba pasa por construir un viaducto»

«La situación sigue siendo complicada. Hay una montaña que se mueve, que el fuego ha dejado desamparada. Aguanta la nieve pero cada vez que haya una tormenta habrá arrastres. Al menos, hemos hecho una carretera para que el pueblo de Peñalba pueda salir. En breve tendremos la solución definitiva, que pasará por una solución volada, con una especie de viaducto. Va a tener un coste. La tranquilidad es que hay otra salida. La Diputación ha hecho una carretera en condiciones, digna».

«Hay que respetar los tiempos del PP»

«Tengo siempre ilusión. Seguramente haya caras nuevas en los grandes partidos, y será positivo. Si tienes ilusión y buenos resultados debes seguir pero en mi caso no lo sé todavía. Hay que respetar los tiempos y el PP empezará en noviembre»