Sobrado denuncia trato marginal de la Diputación en el arreglo de carreteras

dl | ponferrada

El alcalde de Sobrado, Tino Valle, denuncia el mal estado que presentan las carreteras más antiguas de su municipio, con el consiguiente peligro para quieren circulan por ella, y la nula acción por parte de la Diputación de León, titular de las mismas. Dice Valle que hay viales, como el que va de Sobrado a Cabeza de Campo o el de Cancela, que llevan «más de 30 años» sin reforma, nada más que «parches» que no solucionan los problemas estructurales.

En esta situación, el regidor de este municipio del Bierzo Oeste dice sentirse «discriminado» y lamenta que, incluso, las obras que se ejecutan no se hacen en condiciones óptimas. Así, pone como ejemplo la nueva carretera de Friera, en la que la calzada ya ha cedido y se ha generado un desnivel que es peligroso para los conductores. «Ya se la ha requerido una actuación a la Diputación pero no ha hecho nada. De seguir así, llevaremos al notario para levantar acta del estado de la carretera», dijo Tino Valle.

El alcalde de Sobrado también se queja del trabajo de desbroce que se ha hecho en las carreteras. «Quedan mal y, en algunos sitios, las curvas quedan como estaban. No quitan la maleza y no hay visibilidad», dijo el regidor, adelantando que no van a conceder los permisos necesarios para la celebración de rally previsto para el fin de semana. «No los vamos a autorizar por el estado en el que están las carreteras», dijo.