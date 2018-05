Solicitan que el hermano del ganadero de Bouzas declare por el fuego de la Tebaida

c. f. c. | ponferrada

La plataforma Bierzo Aire Limpio ha solicitado a la Audiencia Provincial de León que se cite a declarar a otro miembro de la familia de ganaderos de Bouzas denunciada por los ecologistas de Tyto Alba como supuestos responsables del incendio de la Tebaida, entre otras diligencias con las que se pretende profundizar en la investigación en lugar de archivarla. Bierzo Aire Limpio pide en sus recurso de apelación contra el sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado número ocho que declare un hermano del ganadero citado en su día como imputado y que optó por no responder a preguntas acogiéndose a su derecho a no declarar contra sí mismo.

El recurso de la plataforma también solicita a la Policía Judicial que elabore un informe que complemente el elaborado por la Brigada Científica y en el que los agentes recogían testimonios de vecinos del Bouzas que, bajo anonimato expresaban sus sospechas sobre la misma familia de ganaderos.

Es precisamente la negativa de estos vecinos a identificarse y a prestar declaración en el juzgado uno de los argumentos que ha esgrimido el Ministerio Fiscal para impugnar el recurso de apelación de Bierzo Aire Limpio en la Audiencia y el de reforma que ha presentado en el juzgado instructor la Asociación de Propietarios Forestales de León (Asfole). La Fiscalía —para malestar de las dos acusaciones, que entienden que el Ministerio Público debería apostar por profundizar en la investigación— también solicita que se ratifique el archivo provisional de la causa porque el informe técnico sobre el incendio considera dos posibles motivaciones: «la regeneración de pastos y facilitar la actividad cinegética» porque hay un coto de caza en la zona.

La Fiscalía considera que la denuncia del presidente de Tyto Alba «no proporciona dato concreto» que permita identificar a un autor individual del fuego y la presidenta de la Junta Vecinal de Bouzas también ha declarado que «sospechosos hay muchos» y que el ganadero investigado «no es el único» que tiene ganado en la zona. Tampoco en las pruebas indiciarias encuentra el fiscal más que «meras conjeturas o sospechas», pero no datos objetivos para sostener una acusación. El interés del ganadero por regenerar pastos no puede ser un indicio relevante cuando el informe técnico también señala un posible interés cinegético. «No hay un solo dato objetivo, más que la posible motivación económica por los pastos y la reiteración de los icnendios en diferentes fechas, que sirvan para configurar la prueba indiciaria, y entendemos que no es suficiente, de ningún modo, para mantener abierta la causa judicial contra una persona que hasta que se demuestre lo contrario debe ser considerada inocente», concluye el escrito de la Fiscalía.

Impugnación de la defensa

Los argumentos del fiscal van en la línea de los de la defensa del ganadero de Bouzas. La defensa insiste en que las alegaciones de Bierzo Aire Limpio para apelar se basa en «meras especulaciones» basadas en «un hipotético beneficio que el lamentable incendio de la Tebaida reportaría» a su cliente por ser ganadero. La defensa entiende que el juez instructor ha practicado «las diligencias de investigación que ha considerado necesarias», señala la existencia de un coto de caza.

La letrada que defiende al ganadero considera que encaminar la investigación hacia el hermano de su representado por ser cotitular de la explotación es un intento desesperado por evitar el archivo de la causa.