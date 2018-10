Soto ve difícil recuperar cinco médicos de Anestesia, Rayos y Rehabilitación

maría carro | ponferrada

La falta de profesionales de determinadas especialidades, principalmente Anestesia y Radiología, pero también Rehabilitación; es un mal congénito del Hospital El Bierzo. Un problema de difícil solución al que, no obstante, se está tratando de dar repuesta. Entre las opciones barajadas podría estar la de extender a la Atención Especializada el plan de incentivos que Sacyl maneja para Atención Primaria. En todo caso, la base del problema está en la falta de especialistas a los que poder incentivar, tal y como explica el gerente del Área de Salud del Bierzo, José Luis Rodríguez Soto, que mantiene las expectativas puestas en el concurso de traslados que arrojará algo de claridad el día 15 de noviembre. En todo caso, adelanta que la cobertura de las cinco plazas de las tres especialidades arriba citadas va a ser complicada.

«Incentivar a los profesionales de ciertas áreas sanitarias es algo que ya ha planteado la gerencia y que se ha abordado en varias ocasiones, sin que todavía haya ningún acuerdo», explica Rodríguez Soto. Esos incentivos pueden ser económicos y de desarrollo de la carrera profesional, entre otros. Pero el gerente insiste en que «el problema no es tanto incentivar, sino la falta de profesionales». ¿Por qué pasa esto? Porque una vez que un estudiante de Medicina concluye la carrera tiene que especializarse y esa formación específica requiere de cinco años. «No se puede exceder la capacidad de formación que tienen nuestros centros sanitarios», afirma Rodríguez Soto, quien reconoce que «sí es verdad que se puede hacer una planificación a largo plazo más real y apropiada para que no sucedan las cosas que están ocurriendo».

Plazos formativos a parte, la realidad ahora es que faltan profesionales en varias áreas y, aunque se han cubierto las bajas de la mayoría, las expectativas para poder cubrir las vacantes de Anestesia, Radiología y Rehabilitación no son halagüeñas. Por eso, ya se ha hecho una reorganización de agendas, no sólo quirúrgicas, sino de todos procesos que requieren de anestesistas. «Hemos pasado de 18 anestesistas a quince y, dentro de diez días, serán catorce. Con doce quirófanos y catorce anestesistas no podemos hacer las intervenciones que deberíamos estar haciendo», aseguró el gerente del Área de Salud, que juega sus cartas al concurso de traslados vigente.

«Vamos a esperar al día 15 de noviembre a ver si podemos recuperar algún profesional más. Hemos tenido que reorganizar no tanto la actividad quirúrgica, que también, sino mucha actividad que hace el Servicio de Anestesia, como es la anestesia fuera del quirófano, en resonancias, en las TPR y en otros procesos de sedación». Todo se va retrasando.

En cuánto a por qué los profesionales sanitarios no quieren venir al Hospital del Bierzo y si lo hacen es con billete de vuelta, José Luis Rodríguez Soto insiste en que «es difícil de explicar», sobre todo porque cobran «exactamente igual» y, de hecho, «tienen más oportunidades económicas» e, incluso, condiciones laborales mejores. Los motivos personales y familiares suelen estar detrás de la decisión de un médico de dejar el centro asistencial berciano aunque se le ofrezca una plaza fija.