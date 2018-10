Stac abrirá una línea de pintado de bobinas con 30 empleos nuevos

En un plazo de quince días, la planta de fabricación de panel composite que la firma Stac puso en marcha hace apenas un año en el municipio de Toral de los Vados, ampliará su producción de productos con la puesta en funcionamiento de una tercera línea de fabricación dedicada al pintado de bobinas de aluminio de 2 metros de ancho. Será la segunda mayor fábrica de estas características de toda Europa, después de una existente en Holanda.

El primer directivo de Stac en la comarca, el berciano Carlos Vega, contaba ayer a este periódico que la previsión que tienen es incorporar para esta tercera línea de producción de la fábrica de La Rozada a «entre 25 y 30 personas». Serán de nueva contratación y todos ellos se unirán a la plantilla actual, que está fijada ya en 122 personas para atender las dos actuales líneas de producción de panel composite para revestimiento de fachadas o imagen corporativa.

Carlos Vega se mostró sorprendido por lo que en masa publicaron ayer varios medios de comunicación sobre que Stac (Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes) «creará 92 empleos en el Bierzo tras invertir 21 millones». En realidad, se han creado ya 122, a los que habrá que sumar los entre 25 y 30 que hoy adelanta este periódico.

Vega quiso aclarar que la referencia de los «92 empleos» se debe al hecho de que a la empresa que representa le han concedido 1,88 millones de euros de subvención, pero con el condicionante de que convierta en contratos indefinidos a esos 92 trabajadores de la plantilla.

«Esos casi dos millones me los han concedido, no me los han dado» —matiza Vega— y añadía que aún no está decidido que convierta en fijos el número de trabajadores que le exige la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que en la pasada jornada hacía público el acuerdo de la concesión a través del Boletín Oficial del Estado.

«Mi deseo es convertir en indefinidos esos 92 empleos, pero lo veremos y lo estudiaremos, porque aún tenemos que consolidar la plantilla con las dos líneas de producción tras iniciarse en abril del año pasado», remarcaba el empresario.

Carlos Vega destacaba que ahora mismo en lo que están centrados, además de la producción diaria, es en la puesta en marcha de la citada tercera línea de producción de pintado de bobinas de dos metros de ancho. Recuerda Vega que están implicados al cien por cien, en un momento en el que se están repitiendo muchas malas noticias por cierres de fábricas, como las del metal en Galicia y Asturias, o los problemas de Vestas en León.

En el caso de la fábrica de Stac en el municipio de Toral de los Vados, la previsión que tiene Vega es cerrar ya el ciclo de montado de toda la infraestructura de aquí a final de año. «Nos faltan unos tres meses para tener ya todo listo y tener rematadas todas las instalaciones», incidía el directivo.

Stac se ha convertido en uno de los proyectos empresariales que con mayor rapidez se ha puesto en marcha en el Bierzo sin contar con financiación pública. La concesión de los 1,8 millones de uros de ayuda pública gestionados por la Junta es un asunto que agradecen desde Stac, dado que ayuda, aún cuando la iniciativa está ya en más de 21 millones de inversión privada.