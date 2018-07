El superhéroe berciano aterriza en la gran pantalla

maría carro | ponferrada

A finales de este año llegará a las grandes pantallas ‘Superlópez’, una película dirigida por Javier Ruiz Caldera y protagonizada por Dani Rovira, que narra la histórica del superhéroe del mismo nombre que, a principios de los años 70, creó el dibujante berciano de Toral de los Vados Juan López Fernández ‘Jan’. Nació como una parodia del Supermán americano, pero con la madurez fue ganando conciencia y profundidad, utilizando el humor para abordar temas sociales y de actualidad sin perder, en ningún momento, la esencia del tebeo. Ahora, a sus 45 años, este héroe de raíces bercianas da el salto al cine y lo hace al margen de su creador que, desde el primer momento, puso esa condición.

«No participo por voluntad propia. De hecho, puse como condición para firmar la autorización que no se me molestaría para nada y cumplen. No creo que me necesiten, tengo hechos 80 álbumes que son suficientes para documentarse de cómo son mis personajes», asegura Jan en una entrevista mantenida con Diario de León, en la que reconoce tener «mucho interés por cómo se va a interpretar y por la visión que tendrán el director y los intérpretes de mi cómic en general». Él —reitera— no ha querido «influir ni ser influido» y se muestra convencido de que el resultado será «un buen trabajo», sobre todo porque el actor que da vida a Superlópez, Dani Rovira, ha demostrado sobradamente sus capacidades.

«Es un buen actor y con buena vis expresiva. Espero que capte bien como es mi personaje. De hecho, sólo puedo esperar que salga bien y se merezca un Goya, pero ese ya no es mi campo», aseguró el dibujante de Toral de los Vados, que si bien se ha mantenido al margen del desarrollo de la película y no ha visto nada más que el tráiler, espera que el tirón del desembarco de su personaje en la gran pantalla «beneficie las ventas de mis álbumes, como es natural». De momento, de lo que ha podido ver, lo que más le gusta a Jan es, precisamente, cómo lo hace el actor protagonista. «Visualmente me cae bien la imagen de Dani Rovira haciendo de Superlópez, pero no lo cierto es que no puedo opinar por un trozo. En su día se verá», sentencia.

‘Superlópez’, la película, llegará a los cines el próximo mes de noviembre y, además de Rovira, el reparto principal lo conforman Alexandra Jiménez (Luisa), Maribel Verdú (Ágata) y Julián López (Jaime). Un plantel de lujo para da vida al héroe ibérico que ha conquistado a generaciones de españoles y que tiene de berciano lo mismo que su creador. «Yo soy todos mis personajes. Viven en mi cabeza y los hago actuar dándoles a cada uno sus características propias, pero su fondo soy yo. Vivo en el norte de Cataluña por voluntad propia y porque se parece bastante al Bierzo y he escenificado muchas historias de Superlópez en esta parte del país», asegura el dibujante, que muestra sin tapujos lo que opina sobre la transformación de un personaje de cómic en el protagonista de una película. «Siempre he opinado que la moda de las películas basadas en los cómics se derivan de la falta de buenas ideas cinematográficas de alcance comercial, pero los cómics son parte de la cultura también... Ya me vale», asegura.

Sea como fuere, Superlópez es hijo de Jan y aunque sobrepasa con creces la mayoría de edad y ha decidido embarcarse en un proyecto por su cuenta, en cierto modo se ha independizado de su creador, la influencia del dibujante es la esencia de un personaje que amenaza con hacer reír a lo grande también en el cine.