La temperatura del hospital vuelve a batir récords por mala climatización

m. carro | ponferrada

En plena ola de calor, con temperaturas que rondan los 36 grados por la tarde, pacientes y profesionales del Hospital El Bierzo vuelven a sufrir las consecuencias de la obsolescencia del sistema de climatización. Ya en junio del año pasado surgieron los primeros problemas graves y el calor excesivo se ha vuelto a notar en los últimos días, especialmente en el área de Urgencias, donde en las últimas horas se han registrado mareos entre pacientes y acompañantes; pero también en otras zonas del centro asistencial, caso del laboratorio, en el que la estancia se hace insoportable para los trabajadores, según denunciaron ayer fuentes sindicales.

Lo cierto es que la situación es crítica y no hay visos de mejora a corto plazo, teniendo en cuenta que la inversión necesaria para actualizar todo el sistema de tuberías ronda el millón de euros. La idea de la gerencia anterior era tratar de iniciar la renovación este mismo año, pero de momento no hay noticia de que eso vaya a ser así y, aunque este periódico intentó contactar ayer con la dirección hospitalaria para obtener algún tipo de respuesta, no fue posible la comunicación. Así las cosas y como ocurrió hace ahora doce meses, lo único que puede hacer el hospital es tirar del servicio de mantenimiento para que el sistema de refrigeración trabaje al máximo posible. Un máximo que es, a todas luces, insuficiente.

De momento y según ha podido saber este periódico, aunque en algunas zonas de hospitalización se nota calor, éste no ha provocado situaciones complicadas como las que sí se registraron el pasado verano. Por otro lado, las obras acometidas en algunas zonas del hospital y la incorporación de grandes vidrieras a la arquitectura del edificio —algo que pasa, por ejemplo, en Urgencias— tampoco está ayudando mucho, según lamentaron ayer fuentes sindicales, explicando que esas grandes ventanas acumulan gran cantidad de calor y acaban convirtiéndose en auténticos radiadores que incrementa la temperatura, alejada de esos 21 o 22 grados de confort.

El sistema de tuberías conductoras tanto de agua fría como de agua caliente data de 1994 y presenta graves problemas de oxidación que son los que impiden el correcto funcionamiento de la refrigeración. Según fuentes sindicales consultadas por este medio, a mediodía del lunes, la temperatura en algunas zonas del hospital era de 28 grados. «Todo el hospital está al límite», aseguran.