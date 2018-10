El 'Terminator' de la avispilla del castaño necesita que le echen una mano

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente lanzó hoy una serie de recomendaciones para los castañicultores -especialmente en la comarca berciana- que tienen sus cultivos en las zonas en las que en el mes de mayo se llevaron a cabo las primeras sueltas controladas del parasitoide Torymus sinesis, que se utiliza para luchar contra la avispilla del castaño. Entre las medidas, destacan aspectos como no usar ningún tipo de insecticida en un radio de 100 metros, no llevar a cabo podas y, especialmente, no eliminar sus restos mediante quema, para dar tiempo a que todos los Torymus salgan del interior de las agallas.

Cabe recordar que la avispilla del castaño (Drycosmus kuriphilus), detectada desde la primavera de 2017 en la provincia de León, es una plaga que se ha ido extendiendo irremediablemente por toda Europa, incluida la península ibérica, durante los últimos años. En un esfuerzo conjunto de la Diputación provincial y las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y Agricultura y Ganadería, en mayo se pusieron en marcha las primeras sueltas experimentales de Torymus allí donde la plaga tenía un nivel medio o alto.

El objetivo de estas sueltas es estudiar la viabilidad del empleo de este medio biológico en la lucha contra la avispilla, ya que la larva del Torymus se alimenta de la larva de la avispilla hasta matarla y de esta forma puede llegar a reducir los daños provocados en los árboles. Pero el proceso de control del Torymus sobre la plaga dura entre cuatro y ocho años, tiempo en el que el parasitoide tiene que ir estableciéndose en las zonas de suelta e ir aumentando su población.

Siguiendo estas normas, según la Consejería, es probable que el parasitoide se pueda establecer y reduzca los daños causados por la avispilla aunque nunca los eliminará del todo, advirtieron fuentes oficiales. En esa línea, las mismas fuentes recalcaron que la medida más efectiva para que la plaga no llegue a otras zonas, o al menos se retrase su llegada, es la de no traer la planta de castaño desde otras áreas ya que existe un riesgo muy elevado de que venga contaminada con larvas de avispilla que no se ven a simple vista.

Además, fuentes del Ejecutivo autonómico recordaron que tanto para tener más información sobre esta plaga como para comunicar puntos donde se localiza, los ciudadanos pueden acudir a la oficina comarcal de la zona o a los agentes medioambientales, que podrán proporcionarles la información necesaria. También pueden dirigirse a la página web de la Consejería de Medio Ambiente.