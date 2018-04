'The Lord of Bembibre' cabalga en inglés

Era el año 1938, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando una pequeña editorial inglesa, Gethen y Veaho, se atrevía a llevar a los lectores británicos los amores y las aventuras de Beatriz de Ossorio y Álvaro Yáñez. Pero aquella primera versión en inglés de El Señor de Bembibre, la novela de Gil y Carrasco que en 1844 introdujo el género histórico en España, no era del todo fiel a la original, empezando por el título elegido; The mistery of Bierzo Valley (El misterio del valle del Bierzo).

Dos años de trabajo les ha llevado ahora a Brian Morrisey, Margarita Núñez y Alonso Carnicer —hijo del escritor villafranquino Ramón Carnicer que en 1971 purgó de erratas el texto original en una edición canónica para Carlos Barral— la traducción de la novela que, con el patrocinio de la Diputación de León y los ayuntamientos de Bembibre y Páramo, se presentará el 24 de abril en la capital del Bierzo Alto con su título original; The Lord of Bembibre. Editada por Valentín Carrera en la misma Biblioteca Gil y Carrasco que con motivo del bicentenario del nacimiento del escritor recuperó su obra completa en 2015, The Lord of Bembibre cuenta con las mismas ilustraciones de Juan Carlos Mestre, reciente Premio Castilla y León de las Letras, de su edición en castellano y láminas del castillo de Ponferrada dibujadas en 1929 por José María Luengo, junto a un prólogo de filóloga Doireann MacDermott, viuda de Ramón Carnicer, y un ensayo del especialista en literatura del Romanticismo Derek Flitter, de la Universidad de Exeter.

El Ayuntamiento de Bembibre resaltaba ayer en una nota que la presentación de «la primera y única traducción al inglés» de la novela será «un acontecimiento cultural de extraordinario relieve para toda la cultura berciana y leonesa».