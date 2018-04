Todo un lord y señor de Bembibre

m.á. cebrones | bembibre

La primera edición en inglés de El Señor de Bembibre, la novela más emblemática del escritor villafranquino Enrique Gil y Carrasco, vio ayer la luz en un acto de presentación en la Casa de las Culturas de la villa del Boeza. The Lord of Bembibre es fruto de más de dos años de trabajo para lograr la versión al inglés fiel y rigurosa, pero contemporánea, de un texto difícil, traducido por Brian Morrissey, Margarita Núñez y Alonso Carnicer, «quien continúa con esta valiosa contribución la obra de su padre, Ramón Carnicer, cuya edición de El Señor de Bembibre sigue siendo referencia indispensable», destacaba el impulsor de la traducción, Valentín Carrera, quien recordaba así mismo que la edición impresa de The Lord of Bembibre cuenta con el complemento de 28 ilustraciones magistralmente realizadas por Juan Carlos Mestre, recientemente galardonado con el premio de la Letras de Castilla y León.

En el acto de presentación que contó también con la participación del vicepresidente de la Diputación y alcalde de Páramo del Sil, Ángel Calvo, y el primer mandatario de Bembibre, Manuel Otero, que señaló que «podamos leer en inglés las casi 300 páginas de la novela más importante del Romanticismo español, y aún europeo, en este lujosa y cuidada edición de la Biblioteca Gil y Carrasco, es un motivo de orgullo compartido con todos los bembibrenses y bercianos, porque llevará la historia, la leyenda, el paisaje y la riqueza natural del Bierzo a millones de posibles lectores».