Toral se rinde a los Mojinos Escozíos

m. c. | ponferrada

«Toral de los Vados se ha convertido en un referente estival en la comarca del Bierzo por ser uno de los municipios con los veranos más animados y eso se debe a nuestra playa fluvial y a la cantidad de eventos y actividades que tenemos a lo largo del verano». Así empieza el alcalde de Toral, Pedro Fernández, el saludo que siempre precede a la programación de las fiestas patronales. Y razón no le falta. Toral es uno de los municipios más dinámicos y activos y ahora lo que le toca es celebrar San Cristóbal, su patrón. Lo hace desde mañana y hasta el martes con una extensa oferta de actividades entre las que sobresale el concierto de los Mojinos Escozíos, un clásico del rock nacional que actuará el lunes en la plaza de la Estación, con entrada gratuita.

Puede decirse que el concierto de estos maestros de las letras irreverentes, humorísticas e, incluso, escatológicas es el plato fuerte de unos festejos en los que no faltarán las charangas, ni las discotecas móviles ni, desde luego, las verbenas a pie de calle. En este caso, las encargadas de animar las noches con las canciones más actuales y los grandes clásicos serán las orquestas Finisterre, Saudade y Nebraska.

En un pueblo que lleva el ferrocarril en el corazón, no podía faltar el tren también en San Cristóbal. Habrá uno con ruedas que recorrerá las principales calles, sobre todo para disfrute de los más pequeños, mañana y el domingo. No faltará tampoco la pesca de trucha a mano, con categorías infantil y general, que se celebrará en el lago de la playa fluvial de Toral durante la mañana del lunes. Y como no hay fiesta sin magia, también habrá mago. Se llama Alaz y será el encargado de dar forma a un taller infantil y a un espectáculo cargado de ilusión que llenará el tiempo descanso que se tomará la orquesta en la verbena del domingo.

Campeonatos deportivos, fuegos artificiales y juegos populares completan la programación diseñada para honrar al patrón. Actividad que se suma a la que, desde el día 2, ofrecen la empresa Bierzo Natura y el Ayuntamiento, en el Centro de aventura y Ocio ‘Toral activo’, con la posibilidad de practicar descenso de piraguas, paintball, padelsurf, descenso de barrancos y alquilar bicicletas y patinetes eléctricos. Así mismo, se organizan actividades para despedidas de solteros y cumpleaños partiendo de la caseta instalada junto a la playa fluvial.