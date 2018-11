Los trabajadores de las auxiliares del carbón inician la marcha en Toreno para que su transición también sea justa

La transición justa a la que apela el nuevo Gobierno no es tal, al menos no para los trabajadores de las subcontratas y empresas auxiliares del sector del carbón, que se han quedado descolgados de este plan del Ministerio para la Transición Ecológica, sin garantías de ningún tipo, ya que ni pueden acogerse al plan de bajas incentivadas ni al de las prejubilaciones. Por eso, esta mañana han pasado a la acción con una marcha que partió de Toreno poco después de las 9.00 horas y que llegará a Villablino a última hora de la tarde. Es, tan sólo, la primera etapa de las cinco que les llevarán hasta Oviedo. No obstante, el inicio fue bastante descafeinado y, aun que son 800 los trabajadores agrupados en la Plataforma Santa Bárbara -convocante de esta acción de protesta-, en Toreno no había más de 200 personas. Tampoco la representación institucional fue excesiva, aunque sí estuvieron los alcaldes de Toreno, Villablino, Fabero e Igüeña; así como el líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, y la procuradora berciana de la misma formación, Lorena González.

"Queremos poner voz al problema que tenemos, exponerlo de la forma más amplia posible y que todo el mundo que está en una situación como la nuestra se arrime y nos de el aliento para llegar hasta Oviedo», aseguró el portavoz de la Plataforma Santa Bárbara, Marcelino Menéndez, minutos antes de iniciar la marcha. Lo que quieren es que «la ministra Teresa Rivera cumpla con su palabra de una transición justa y ordenada, en la que no se deje a nadie en el camino". "La transición no se puede asumir con este coste social", añadió Menéndez. Palabras totalmente respaldadas por el alcalde de Igüeña y presidente de Acom. Alider Presa aseguró que la reivindicación de todos estos trabajadores "tiene todo el sentido del mundo" y lamentó que ninguno de los planes del carbón diseñados hasta ahora haya conseguido solucionar el problema de las contratas.