Los trabajadores de las auxiliares mineras se echan a la carretera

Una guerra no termina hasta que no muere el último soldado o se alcanza la victoria. A esta idea se aferran los trabajadores de las subcontratas y empresas auxiliares del sector del carbón, que ayer iniciaron, en Toreno, una marcha a pie hasta Oviedo. León y Asturias unidos por una reivindicación que se puede resumir con tan sólo una palabra: futuro, tras una pancarta que reclama una transición justa para todos —incluidos estos trabajadores que se han quedado descolgados del Plan del Carbón y no se pueden acoger a las bajas incentivadas y prejubilaciones— y en un momento especialmente difícil para el sector energético. Por delante, cinco jornadas de caminata hasta alcanzar la capital asturiana, cinco etapas que tuvieron un inicio descafeinado.

La Plataforma Santa Bárbara, convocante de esta acción de protesta, agrupa a 800 trabajadores pero, ayer en Toreno, no había ni 200 personas. Y la representación de aquellos que, desde las administraciones, están llamados a buscar las soluciones tampoco fue sobrada. Sí estuvieron los alcaldes de Toreno, Fabero, Villablino e Igüeña, Laureano González, María Paz Martínez, Mario Rivas y Alider Presa, que además es presidente de la Asociación de Comarcas Mineras (Acom). Y no fallaron tampoco el secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández y la procuradora autonómica de la formación morada Lorena González.

«Queremos poner voz al problema que tenemos, exponerlo de la forma más amplia posible y que todo el mundo que está en una situación como la nuestra se arrime y nos dé aliento para llegar hasta Oviedo», aseguró el portavoz de la Plataforma Santa Bárbara, Marcelino Menéndez, minutos antes de iniciar la marcha. Lo que quieren es que «la ministra Teresa Rivera cumpla con su palabra de una transición justa y ordenada, en la que no se deje a nadie en el camino».

Para Menéndez, los planteamientos que se hacen desde el ministerio son «algo quijotescos» y propone a España que trate de reflejarse en el espejo noruego. «Noruega vive del petróleo y son una referencia mundial en temas medioambientales y sociales. En cambio, aquí, nosotros parece ser que estamos luchando contra gigantes, cuando realmente son molinos. La transición no se puede asumir con este coste social», defendió el portavoz de la plataforma convocante.

Familiares y amigos, también asturianos, arroparon a los trabajadores a su salida de Toreno. «A ver si nos escucha alguien y a ver si conseguimos arreglar lo poco que queda», se escuchó entre el suavizado bullicio de una multitud más bien reducida. Un mensaje soltado con tono claramente resignado, sobre todo, porque muchos de aquellos a quienes ayer quisieron arropar ya están en el paro. «No nos queda nada, está todo muerto en esta zona», denunció otro de los participantes.

El presidente de Acom y alcalde de Igüeña tiene claro que la reivindicación de la Plataforma Santa Bárbara «tiene todo el sentido del mundo». «Esto debía ser una labor sindical. En los distintos planes del carbón que se han firmado, nunca se ha solucionado el problema de las contratas», se lamentó Alider Presa. Por su parte, el regidor de Villablino instó a todos a no olvidar lo que la minería y el carbón han supuesto para el Bierzo, Laciana y la vecina Asturias. «Ha sido la base de nuestra economía y de un modo de vida al que no queremos renunciar. Estamos en un proceso de transición y tiene que ser justa e igual para todos», defendió Mario Rivas.

La alcaldesa de Fabero reconoce que los vecinos de las cuencas están «agotados» del calamitoso proceso abierto en 2011. Sin opciones de empleo, muchos se han marchado. Pero, aún así, defiende que «hay que seguir peleando». Lo mismo que el líder de Podemos, que volvió a repetir que el plan del Gobierno para una transición energética justa debe incluir más dinero para la reindustrialización y que los auxiliares no queden fuera.