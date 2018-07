Los trabajadores del metal apuntan a la huelga y LM renueva comité

M. F. | Ponferrada

Los trabajadores del sector del metal en el Bierzo, que en toda la provincia suman cerca de 8.000 personas, podrían ir a la huelga si no prospera el último acuerdo de entendimiento por el convenio entre la patronal y los sindicatos. Ese último intento pasa por la reunión entre las partes ante el Serla, el servicio de mediación laboral dependiente de la Administración autonómica.

En Ponferrada hubo asamblea de trabajadores del sector y se decidió intentar de nuevo un acercamiento entre las partes, pero si no prospera el encuentro en el Serla, sería ya el momento de plantear medidas más contundentes, según puso de manifiesto el responsable comarcal del sindicato Comisiones Obreras, Ursicino Sánchez.

Los sindicatos se quejan de que la patronal pretende que los trabajadores aceptan una subida salarial que califican como de «ridícula», al no pasar de un incremento salarial del 1%. Consideran los representantes de los operarios del metal que los empresarios del sector les están «tomando el pelo». «En caso de que no se llegase a un acuerdo en el Serla se buscarían otras soluciones en otra asamblea, movilizaciones o otras posibles medidas, dado que no vemos otra salida», afirma Sánchez.

Y mientras en el sector general del Metal tienen estos problemas, en una de las factorías del Bierzo que mantiene 800 puestos de trabajo, en la eólica de Santo Tomás de las Ollas (Ponferrada), LM, han celebrado reunión del comité de empresa tras las pasadas elecciones sindicales y han nombrado presidente a Gabriel Garnelo, de USO. En la secretaría estará Óscar Fernández, del mismo sindicato.

Ayer, Garnelo decía que la normalidad está presidiendo la marcha de esta fábrica de palas eólicas. Ahora mismo tienen dos líneas de producción diferenciadas, una la de palas de 67 metros y otra de la palas de 63 metros.

Desde el comité de empresa mantienen que la factoría sigue con los ritmos normales de producción y por ello existe satisfacción, dado que el empleo se mantiene en una comarca necesitada de puestos de trabajo. Ahora afrontan también con normalidad todo lo relacionado con los turnos de vacaciones de verano.