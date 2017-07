Trazos de Antonio López en Fabero

M. M. | PONFERRADA

El pintor Antonio López García comenzó ayer sus lecciones magistrales en los Talleres de Verano que organiza el Cian-m de Fabero, donde impartirá, hasta mañana, clases de pintura centradas en la figura humana y en los bodegones.

El genio hiperrealista mostró su entusiasmo por participar en estos cursos, que ve como una alternativa para rememorar tiempos pasados, cuando se relacionaba con otros pintores para hablar de pintura. «Me gusta participar en estos talleres, los llevo dando desde hace bastantes años. Yo fui profesor en la escuela de bellas artes y lo dejé muchos años. Añoraba la relación con los pintores, hablar con ellos de pintura. Total, que el taller es un poco una solución a estupenda a esto, en relación a mí y en relación a ellos», señaló López García.

Durante estos tres días, el artista impartirá lecciones de pintura a unos alumnos que podrá compartir con él sus inquietudes plásticas. «La escultura la han dado Julio López Hernández la semana pasada y Tomás Buñuelos. En pintura, empezó Félix de la Concha, que ha dado los paisajes. Yo estoy con Soraya dando esta semana, en pintura, la figura humana y los bodegones», apuntó ayer el pintor.

Este es el segundo año consecutivo que Antonio López participa en las actividades culturales que organiza el Cian-m de Fabero. Preguntamos al artista sobre las sensaciones que le genera el Bierzo. «Estoy aquí todo el tiempo, no me ha dado tiempo; no pienso si quiera en eso. Aquí me ha traído el estar con estas personas, charlar y avanzar rodos un poco», matizó el artista.

Las actividades finalizarán mañana y concluirán con una charla por parte del maestro, donde se conversará, esencialmente, de pintura. «Hablamos de lo que nos interesa, que es la pintura», recalcó López García.

En cuanto a los proyectos futuros, el que fuera ganador del Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1985 no adelantó nada en concreto. «Seguir con mi trabajo allá en Madrid, que es donde yo vivo, y seguir con mis temas sobre Madrid, con los temas sobre la figura humana, escultura y dibujo. En fin, continuar más o menos con mi trabajo».

En relación a sus posibles trabajos, le preguntamos sobre la posibilidad de hacer un lienzo sobre el Bierzo. «No se ha planteado. No, porque tendría que venir aquí exclusivamente a conocer toda esta zona y ver que es lo que podía enlazar con mi sensibilidad», agregó el pintor.