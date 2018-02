El tren a Madrid se reducirá media hora con los planes del AVE en León

A falta de obras, bueno es todo lo demás. El Ministerio de Fomento defiende las obras del AVE de León a Madrid como un beneficio también para la comarca del Bierzo, ya que en los próximos años el trayecto hasta Valladolid de esta línea se beneficiará del soterramiento del tren a su paso por la capital leonesa y de la implantación del sistema ERMTS hasta la ciudad del Pisuerga, con una reducción estimada de media hora sobre los actuales horarios entre ambos proyectos, en este último caso para el que coja el AVE en León.

Sin embargo, el problema principal para el Bierzo ya no es sólo que no haya un proyecto para implantar la alta velocidad desde León hasta Ponferrada sino que ese trayecto entre las dos ciudades, de más de 100 kilómetros, seguirá durando el mismo tiempo que ahora, algo más de hora y media de viaje, por el paso a velocidad reducida por El Manzanal. Una obra que tiene un coste muy alto y que Fomento no tiene incluida en ningún estudio ferroviario, ni a medio ni a largo plazo.

Con el fin del fondo de saco actual de la estación de León se beneficiará Asturias y también todo el tráfico hacia Ponferrada y Galicia. El ahorro previsto es de un cuarto de hora, que se sumará a la implantación del sistema ERMTS entre León y Valladolid, que reducirá el viaje otros 15 minutos. El AVE, o tener buenas comunicaciones por tren, es clave también para el desarrollo del turismo, y más lo sería para el Bierzo, por cuanto la alta velocidad abre una entrada directa a Madrid, en este caso.

Gracias al AVE, dos zonas alejadas ahora de las grandes ciudades como son Sanabria, en Zamora, y Braganza, en Portugal, se verán muy beneficiadas en los próximos años por la entrada en funcionamiento del tramo Zamora-Orense, que servirá para abrir una estación en Otero de Sanabria. El proyecto, de 4,2 millones de euros, es objeto de una fuerte polémica por una construcción en un pueblo con menos de 30 vecinos y para una zona de apenas 30.000 habitantes en un radio de 50 kilómetros.

Hasta para una zona de la provincia leonesa como la Valdería será positivo, por cuanto dejará el AVE a muy poca distancia. En cambio todos los proyectos para el Bierzo llegan a la misma conclusión: la estación más cercana quedará a 100 kilómetros. Y eso que se trata de una población de más de 140.000 habitantes.