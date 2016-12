Tres adolescentes roban y apalean a la conserje del colegio Jesús Maestro

Manuel Félix | Ponferrada

Tres adolescentes asaltaron la casa de la conserje del Colegio Público Jesús Maestro, en el ponferradino barrio de Cuatrovientos; le robaron los 200 euros que tenía dentro de su bolso y, con posterioridad, volvieron a la vivienda (una casa de planta baja situada dentro del recinto escolar) y le propinaron una brutal paliza que la obligó a ingresar en el Hospital del Bierzo, con múltiples magulladuras. Sucedía de noche, a última hora de la tarde del pasado lunes y ayer se conocía porque la hija de la víctima forma parte de la asociación de vecinos Matagal de Cuatrovientos, que para este jueves ha convocado una concentración silenciosa a modo de repulsa y apoyo a la familia.

Los participantes en esta agresión fueron dos mujeres y un chico. Una de ellas, de 17 años de edad, era reconocida por la conserje, porque fue alumna del centro y reside en el barrio de Cuatrovientos. Está ya identificada por la Policía Nacional de Ponferrada encargada del caso, que trata igualmente de localizar a los otros dos para esclarecer lo sucedido. Al cierre de esta edición, el muchacho y la joven que están siendo buscados no habían sido identificados, aunque las investigaciones avanzaban y podrían dar resultado en breve.

Según la reconstrucción de los sucedido, a eso de las siete de la tarde del pasado lunes, los tres adolescentes se encontraban, como muchos otros en reuniones de amigos en el patio del colegio. Allí juegan, escuchan música y en ocasiones también se ha detectado consumo de bebidas alcohólicas, según fuentes vecinales.

En un momento dado, a los tres adolescentes les dio por apropiarse del bolso de la conserje —una mujer de más de 50 años, que lleva cerca de 20 trabajando en ese puesto del colegio—. Le quitaron el dinero y luego intentaron de nuevo entrar en la vivienda, alertando falsamente a la conserje de que había unos jóvenes que estaban causando destrozos dentro del recinto escolar. La mujer salió a comprobarlo y cuando volvió a su domicilio fue objeto de la ira de los tres jóvenes.

Especialmente virulenta se mostró una de las adolescentes, que se ensañó a golpes con la conserje, quien ahora está de baja por la agresión. La trabajadora del colegio recuerda que una de las agresoras la golpeó con una cadena de hierro que llevaba enroscada a una de sus manos. Según la denuncia policial, la mujer recibió puñetazos, cayó al suelo y ya tendida fue objeto de patadas y más golpes.

La hija de la víctima, R. G., no salía de su asombro: «Nos han metido mucho miedo en el cuerpo; llevábamos viviendo allí más de 18 años y jamás tuvimos un problema, y ahora nos hemos tenido que trasladar de domicilio porque no podíamos estar en esa casa, por miedo. ¡Que ellos la atacaran tan brutalmente no nos entra en la cabeza!».