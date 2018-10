Tres catas sacan a la luz en Compludo restos del origen de la Tebaida Berciana

Manuel Félix | ponferrada

Sesenta años después de que en los veranos de 1957 y 1958 el arquitecto-conservador del Patrimonio Nacional, José Menéndez-Pidal Álvarez, dirigiese en Compludo (Ponferrada) una de las primeras campañas arqueológicas que sacaron a la luz restos de lo que fue un cenobio (capitel corintio y modillón de lóbulos), ahora, tres catas han vuelto a poner al descubierto restos de lo que se cree son los orígenes de la Tebaida Berciana. Las excavaciones se realizaron este verano en el Prado de la Iglesia de Compludo con becarios de universidades como la de Compostela, Copenhague o Washington, y ayer se daban a conocer los primeros resultados.

Artemio Martínez Tejera, doctor en Historia de la Universidad Autónoma de Madrid, es la persona que está dirigiendo estos trabajos, con la ayuda entre otros del ingeniero municipal, Roberto Prieto Tercero, y el impulso del concejal de Medio Rural, Iván Alonso, que ayer informaba del asunto a los concejales en comisión de área.

Artemio Martínez dijo que le ha impactado el volumen de los restos encontrados en las tres catas. «De momento, lo que puedo comentar es que parecen todos restos de derrumbes; estructuras que se han caído; aparecen hasta dos metros de profundidad, pero de momento no hemos encontrado un fósil director que nos permita precisar la cronología, ni tan siquiera relativa al yacimiento. Podemos estar hablando del siglo XIII o del siglo VII, todavía no lo sabemos», incidía. Han aparecido indicios de un horno cerámico y se espera poner al descubierto una necrópolis con restos humanos.

La previsión es que los trabajos arqueológicos sigan el próximo verano en ocho fincas más, algunas de ellas de titularidad privada con la que ya se ha llegado a un acuerdo para excavar.

El objetivo final de estos trabajos es «armar» la actualización de la catalogación de la zona como Bien de Interés Cultural y que termine con todo el argumentario para presentar la Tebaida Berciana como candidata a Patrimonio de la Humanidad.

«Es incomprensible que lugares como San Clemente de Valdueza, Bouzas y los Compludos no estén dentro del territorio de la Tebaida Berciana; es incomprensible porque es precisamente el origen de la Tebaida Berciana», remarca del reconocido historiador y experto conocedor de la zona. Prieto Tercero tiene bien claro que «Compludo es el origen de la Tebaida Berciana y como tal tiene que estar en el centro del territorio de la Tebaida Berciana». Añade que no existe contestación posible a ello, dado que estima que «son argumentos científicos e históricos». Por eso, el informe que prepara este historiador y que podría estar realizado a comienzos del próximo año es solicitar a la Junta de Castilla y León «que se amplíe espacialmente el ámbito de la Tebaida Berciana y luego que se consolide terminológicamente la expresión Tebaida Berciana y no Tebaida Española, ni Tebaida Leonesa».