Tudanca garantiza presencia berciana en su ejecutiva y respalda el papel de Merayo

maría carro | ponferrada

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, se reunió ayer con la militancia berciana en una asamblea que fue «el último acto público antes del congreso autonómico que se celebrará el próximo fin de semana en Zamora», recordó él mismo. El líder socialista llegó a la capital berciana en un momento de irritación después de que el congresillo celebrado en la provincial designara como delegado al ex concejal no adscrito de Ponferrada Aníbal Merayo, que ayer no estuvo presente en la reunión con la militancia.

Una cuestión que Tudanca no quiso entrar a valorar pese a la división patente que ha provocado en el seno del PSOE ponferradino. Lo que sí dejó claro el secretario general es que la ejecutiva que saldrá elegida el fin de semana contará con representación berciana. Sobre quién es el nombre escogido, eso sí, no quiso avanzar nada. «No está conformada todavía pero va a haber representación berciana sin ninguna duda, como la había en la actual», garantizó.

Lo único que Tudanca se limitó a decir ante el regreso de Merayo al partido después de ser expulsado del mismo es que «todos los miembros de esta delegación son militantes de pleno derecho del PSOE, punto, y yo como secretario general lo que voy a hacer es respetar la voluntada de los militantes. No voy a discutir ni a debatir ni a hablar a través de los medios de comunicación con otros compañeros, más que manifestar todo el respeto a la delegación que ha elegido el congresillo, según dictan los estatutos del partido», aclaró.

Por lo tanto, no hay disconformidad por su parte por el hecho de que uno de los concejales expulsado del PSOE, en 2013, por ser parte de la moción de censura orquestada por IAP regrese a las primeras filas si así lo han decidido los socialistas de base.

Por lo demás, en la asamblea celebrada ayer a puerta cerrada, Luis Tudanca repasó ante sus compañeros los compromisos de esta nueva etapa, que pasan obligatoriamente por recuperar la posición en la izquierda y aprovechar el que —según el socialista— es el mejor momento para tomar las riendas de las Junta de Castilla y León ante el deterioro del PP.

«Estamos en un momento crucial para el PSOE», con un partido «renovado, que se ha modernizado, un partido que ha de ser nítidamente de izquierdas, que no tenga miedo a decirlo y que haga políticas de izquierdas. Un partido que cumple lo que promete y comprometido con aprovechar la mejor oportunidad que vamos a tener de cambiar el gobierno de la Junta de Castilla y León, porque enfrente tenemos a un PP que tiene un proyecto agotado y manchado por la sombra de la corrupción que ha avergonzado a Castilla y León», defendió.