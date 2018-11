La Unión insta al Bierzo a que pelee por la puesta en valor del patrimonio minero

maría carro | ponferrada

En la década de los 90, el municipio murciano de La Unión pasó de ser considerado la ‘Nueva California’ a convertirse en una ciudad dormitorio de Cartagena sumida en una profunda recesión. La causa: el fin de la minería. 1.200 trabajadores se vieron en la calle en un municipio que rondaba los 18.000 habitantes, sin ayudas a la reconversión y sin planes de prejubilaciones o recolocaciones. «Fue un caos», recuerda el alcalde de La Unión, Pedro López. Hubo que remontar y, dos décadas después, allá por 2010, despegó el turismo vinculado al patrimonio industrial y con él un nuevo futuro. Hoy, el Parque Minero de La Unión, en el que la Mina Agrupa Vicenta es la joya de la corona, recibe cerca de 12.000 visitantes al año. Por ello, su alcalde ofrece al Bierzo la experiencia de este territorio murciano como espejo en el que mirarse ahora que el carbón ha capitulado y las térmicas cuentan sus días. Eso sí, el objetivo es que no tengan que pasar 20 años para el que Bierzo ponga en valor el extenso patrimonio industrial que posee.

El alcalde de La Unión estuvo ayer en Ponferrada en el marco de una visita oficial de varios días. El anfitrión es el Consejo Comarcal del Bierzo que, de esta manera, devuelve la invitación que, el pasado mes de agosto, llevó a su presidente, Gerardo Álvarez Courel, a participar en el Festival Internacional del Cante de las Minas, quizás, el evento de flamenco más importante del mundo, que constituye otro de los grandes atractivos del municipio murciano. No en vano, en los diez días que dura este festival, la población de 20.000 habitantes se duplica.

La visita de Pedro García, de la mano de un berciano nacido en Fabero, criado en Bembibre y residente en La Unión, Juan Carlos López; ha servido para retomar el debate, nunca olvidado, de lo que podría significar para la comarca berciana el desarrollo del Parque Minero de Fabero, del tren turístico Ponfeblino y de todos aquellos proyectos vinculados al patrimonio que la minería ha dejado para la historia. «Nosotros hemos puesto en valor nuestro patrimonio minero con grandes resultados y el Bierzo tiene que hacer lo mismo. Tenemos que apostar por lo que nos diferencia, por aquello que nos da una identidad. Hay que reinventarse y para ello es fundamental poner en valor lo nuestro y no dejar que las instalaciones minera se desmantelen», aseguró el alcalde de La Unión.

«Si ya no se puede vivir directamente de la minería, sí de lo relacionado con ella», insistió Pedro López, emplazando a las administraciones superiores a que apoyen proyectos de recuperación del patrimonio en el Bierzo, a diferencia de lo que ocurrió en su tierra. Allí —dijo— el gobierno autonómico no puso las cosas fáciles. «La respuesta era no ante cualquier propuesta», se lamenta. Eso, precisamente, es lo que quiere evitar el presidente del Consejo Comarcal.