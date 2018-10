Uno de cada diez conductores no usa el cinturón en Ponferrada

m. c. | ponferrada

Una semana de vigilancia, más de 1.300 vehículos controlados y 133 sanciones. Este es el balance del dispositivo especial de control del uso del cinturón de seguridad al volante realizado por la Policía Municipal de Ponferrada entre los días 1 y 7 de este mes. Según ese recuento, uno de cada diez conductores circula sin el cinturón de seguridad puesto. Pero no sólo ellos incumplen la norma, sino también algunos los acompañantes. Al menos eso es lo que queda patente tras la ya citada campaña de vigilancia desplegada en la capital berciana, ya que del total de vehículos inspeccionados en diversos puntos de la ciudad, se impusieron 23 sanciones a pasajeros, 17 de ellos sentados en el asiento del copiloto y los seis restantes, en los asientos traseros de los coches.

La infracción de no llevar el cinturón de seguridad puesto cuando se conduce, algo que es obligatorio, está tipificada como grave y conlleva una sanción económica de 200 euros, así como la pérdida de hasta tres puntos en el carné de conducir. En el caso de las multas impuestas a los pasajeros que no usen el cinturón, la normativa establece que serán éstos y no el conductor del vehículo los que deberán hacerse cargo del pago de la sanción.

Las campañas de vigilancia se la utilización de este dispositivo de seguridad se realizan a nivel nacional y no sólo mediante controles directos de agentes policiales, también con radares y cámaras de tráfico.

Precisamente, también en materia de tráfico, la Policía Municipal de Ponferrada tramitó, durante el fin de semana que acaba de termina, diligencias judiciales mediante juicio rápido por un presunto delito contra la seguridad vial a un conductor que circulaba sin tener permiso de conducción.

Tres accidentes de tráfico dentro del término municipal —todos ellos sin heridos—, una sanción impuesta a un establecimiento por realizar actividad y tener terraza sin disponer de la correspondiente licencia y la realización de medio centenar de controles de alcoholemia, con únicamente dos positivos de alcohol en sangre, completan el parte de actuaciones de fin de semana de la Policía Municipal de Ponferrada.