Upatrans necesita transportistas al crecer el volumen de trabajo

a. g. | ponferrada

Existe más oferta de puestos de trabajo que transportistas en el sector de mercancías por carretera, tanto en España como en el Bierzo. El presidente de Upatrans Bierzo, Carlos López Jato, asegura que «no ha disminuido el número de trabajadores si no que la actividad del sector transportista ha aumentado». En este mercado es habitual practicar el dumping, que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal. López Jato sostiene que «las condiciones laborales de los transportistas deben mejorar, los salarios no son muy altos y requiere estar meses fuera de casa. La gente prefiere no trabajar a trabajar en este sector».

La Comisión Europea propone un paquete de movilidad. Se trata de un conjunto de propuestas legislativas que pretenden mejorar las condiciones del sector transportista. Entre ellas se encuentra la revisión de periodos de conducción, la solicitud de desplazamiento o la revisión de acceso a la profesión.

Por otro lado, la Dirección General de Tráfico en España está trabajando para reducir a 18 años la edad mínima para que los jóvenes puedan obtener el permiso para conducir camiones.

Carlos López, que es además, presidente de la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías (Fetransa), apunta que «estamos pendientes de una reunión con el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Trabajo. Queremos un sector que no se base en mano de obra barata por ello reivindicamos criterios en materia laboral, que este sector no sea un negocio si no que se tenga en cuenta la perspectiva social», además de «la revisión de las cooperativas de trabajo asociado, la economía colaborativa y los falsos autónomos». Los transportistas entienden que no haya demanda de trabajadores en este sector. «Las condiciones son muy malas, los beneficios son ajustados y los salarios han bajado mucho», asegura un transportista berciano que reconoce que «es duro estar fuera de casa y lejos de la familia». Así mismo, afirma que «antes los transportistas ganaban el doble pero en la época de la crisis bajaron los precios y se han quedado así. Además, hay muchos empleados de los países del este, allí los sueldos son muy bajos y cuando viene a España los salarios les parecen muy buenos».

Los transportistas creen que lo que quieren las empresas es mano de obra barata y reivindican el aumento de sueldos para que haya una consecuente demanda de trabajadores.