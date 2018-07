USE niega un acuerdo con el PP para aprobar el presupuesto de Ponferrada

C. F. C. | PONFERRADA

A cinco días del Pleno que someterá a votación el proyecto de presupuestos municipales que ha elaborado el PP, la formación que lidera el el ex alcalde Samuel Folgueral, USE-Bierzo, insistió ayer en la alcaldesa haya alcanzado un pacto con su grupo para aprobar las cuentas. «No hay ningún tipo de acuerdo, ni nada que se le parezca», explicaron fuentes de USE para confirmar que Gloria Fernández Merayo ha anunciado la convocatoria del Pleno para el jueves 2 de agosto sin contar el respaldo del que se antoja como el grupo decisivo para garantizar que el presupuesto sale adelante.

En USE se mostraban ayer pesimistas ante la posibilidad de que Merayo realice concesiones para contar con su apoyo en los días previos al Pleno. De momento, la Comisión de Hacienda ya ha sido convocada para analizar el lunes el proyecto de cuentas. La Comisión, sin embargo, no suele servir para aclarar las posiciones de cada grupo político, que suele esconder con una abstención el sentido de su voto en el Pleno. USE Bierzo se antoja como la posibilidad más fiable de que el PP logre los votos que necesita, o al menos se abstenga, en vista del previsible rechazo del PSOE, cuya abstención en 2016 permitió al equipo de gobierno aprobar el presupuesto que después se prorrogó l año pasado. La formación de Folgueral también evitó ayer adelantar el sentido de su voto.

La alcaldesa anunció esta semana que someterá a votación plenaria el próximo jueves 2 un proyecto de presupuestos cercano a los 57 millones de euros, cinco millones de ellos en obras, incluyendo urbanizaciones en el centro y la avenida de América. «Los partidos de la oposición serán quienes tengan que decidir», apeló Merayo.