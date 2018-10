USE reprocha al Gobierno que siga sin apostar por la Ciuden tras cuatro meses

C. F. C. | PONFERRADA

El portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral reclamó ayer al Gobierno socialista que ponga en funcionamiento «el gran motor de desarrollo territorial» que es la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) y emprenda la «reactivación inmediata» de sus proyectos para desarrollar la tecnología de captura de las emisiones contaminantes, básico para lograr que el carbón, por ejemplo, se convierta en una energía medioambientalmente aceptable; «carbón 4.0 sostenible» la definió.

El portavoz de USE y ex alcalde de Ponferrada compareció en rueda de prensa para denunciar que a los cuatro meses de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia, el nuevo Gobierno socialista «aún no haya tomado ninguna decisión para la reactivación de algo que el PSOE decía que estaba en su ADN». En lugar de eso, Folgueral sólo observa «un parón en sus actividades».

El portavoz de USE puso en valor la tecnología de captura de las emisiones desarrollada en las instalaciones de la Ciuden en vista de la línea que han seguido en otros países como el Reino Unido, donde han conseguido rentabilizarla con la variante del lecho fluido y aprovechar el dióxido de carbono para inyectarlo en busca de petróleo desde las plataformas marinas.

Carbón, reserva estratégica

Y recordó que países como el propio Reino Unido, Francia y ahora Polonia, consiguen que su carbón forme parte de la reserva estratégica europea. De ahí que instara a los parlamentarios españoles a lograr lo mismo para el mineral español y abrir la puerta a que los empresarios reciban ayudas para reabrir las minas «ahora dormidas» que puedan resultar competitivas y para que las centrales térmicas puedan adaptar sus instalaciones y cumplir los requisitos medioambientales del Acuerdo de París de forma que sean «sostenibles medioambientalmente».

Folgueral recordó que la Ciuden, además de la vertiente de desarrollo tecnológico, también se creó con la idea de convertirla en un «gran motor de desarrollo territorial» con el Museo Nacional de la Energía y el turismo.

Folgueral prefirió no pronunciarse sobre la necesidad o no de cambiar la actual dirección de la Ciuden para impulsar la actividad para la que fue creada la fundación.