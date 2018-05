«Vamos a poner en marcha el proyecto de una residencia de mayores»

M.C.C.R. | PONFERRADA

Utiliza vecinos en sus respuestas para reivindicar su forma de entender la política. Una política a pie de calle que ha convertido a su pueblo y a sus vecinos en referentes de un proyecto político en el Bierzo. El Encuentro con los internautas se produce a primera hora de la mañana en la Delegación de Diario de León, en Ponferrada. Eduardo Morán contesta a todas las preguntas con sosiego y concreción. A vecinos en sus respuesta une bienestar, el reto de su gestión.

—CRISTINA: Desde su partido, ¿tienen prevista alguna actuación especial para reivindicar y reactivar la Ciuden?

—EDUARDO MORAN: Es un proyecto muy importante y necesario para el Bierzo, y después del esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España para ponerlo en marcha, no podemos renunciar a él. Es un proyecto de referencia internacional y hay que hacer una apuesta para que se convierta en un centro de investigación, que pueda generar actividad empresarial en el entorno.

—CARLOS: ¿Ve viable un proyecto como el Ponfeblino? ¿No cree que la Junta debería volcarse más económicamente con este proyecto?

— EDUARDO MORÁN: Es un proyecto que no me afecta directamente, y respeto la autonomía de los municipios afectados y del propio Consejo Comarcal. Considero que es un proyecto turístico interesante y la Junta tiene que hacer un esfuerzo económico para ponerlo en funcionamiento, máxime teniendo en cuenta su enclave en municipios mineros de la comarca.

— ADOLFO. Por el avance de los partidos emergentes, ¿el PSOE puede perder la hegemonía en Camponaraya?

— EDUARDO MORÁN: Desde mi punto de vista, el PSOE viene trabajando desde hace muchos años por el presente y el futuro de Camponaraya, y considero que la gestión que venimos haciendo nos avala para que los vecinos de Camponaraya nos sigan dando su confianza.

— ALBERTO PEÑALBA. ¿No cree que Camponaraya tiene un urbanismo desordenado? Que nadie nunca ha querido coger el toro por los cuernos y hacer viales alternativos a calles saturadas de tráfico.

— EDUARDO MORÁN: Tenemos en mente la realización de dos obras que van a desahogar algunas zonas saturadas como el barrio del Brazal, Y en un próximo Plan General, habrá que diferenciar claramente la zona industrial de la zona urbana con un vial que pueda mejorar la circulación. Venimos reclamando a la Junta de Castilla y León una obra en la travesía Camino de Santiago, pero en este caso, para la protección de los peatones, dada la intensidad de tráfico que tiene esta carretera, que hasta ahora se aliviado con la construcción de la carretera de Circunvalación que une la LE-713 con la N-VI

—JOSÉ A. FERNÁNDEZ: ¿Qué queda del legado de Canedo?

—EDUARDO MORÁN: Antonio representó una forma de trabajo y tuvo siempre como norte una apuesta clara por Camponaraya. Camponaraya pasó de ser un municipio desconocido a situarlo en el mapa, siendo también un referente de una forma de entender la política, muy cercana a los vecinos.

— RÍO TORÍO: Son tiempos difíciles para la socialdemocracia en toda Europa, ¿por qué las personas tendrían que volver a confiar en el PSOE?

— EDUARDO MORÁN: En primer lugar, porque hay un Partido Popular agotado de ideas y que necesita un tiempo de regeneración interna. El PSOE es el partido con mentalidad de gobierno que necesita España en estos momentos. Le avala la historia y la experiencia. Cuando hemos gobernado, los españoles hemos gozado de los mejores niveles de bienestar, aún teniendo que tomar decisiones difíciles desde el punto de vista electoral, siempre prevaleciendo el interés por España.

—LUSO 80: Parece que las cosas están cambiando en el PSOE leonés, y que las aguas bajan más tranquilas. ¿Cree que esta vez podrá alcanzar el gobierno de la Diputación después de 23 años del PP?

—EDUARDO MORÁN: Desde el pasado mes de diciembre estamos intentado normalizar el partido una vez finalizados todos los procesos internos. Lo que tratamos es de tener contacto con todos los militantes de la provincia visitando todos los municipios para conocer de primera mano las necesidades de las personas y elaborar las mejores candidaturas. Con ese planteamiento de los mejores equipos y los programas que den respuestas a los ciudadanos, esperamos obtener unos resultados que nos permitan gobernar la Diputación, y así poder trabajar en el ámbito rural de la provincia, que es el gran olvidado en los últimos años.

— PATRI GARCÍA: Usted fue pionero en el ofrecimiento de suelo industrial a las empresas catalanas que quisieran establecerse fuera de Cataluña. ¿Qué éxito ha tenido?

— EDUARDO MORÁN: Después del ofrecimiento a las empresas catalanas, cuatro contactaron con nosotros, pero dos de las que nos visitaron han desistido, de momento al no haber encontrado mercado para sus actividades. Mientras la mayoría de las empresas se han ido a Madrid, en Castilla y León no han visualizado una dinámica económica atractiva y apoyo institucional. La Junta no ha apostado por atraer a esas empresas u otras, mientras cada año se nos van un número importante, grandes y medianas hacia otras comunidades autónomas. Nosotros somos un pequeño municipio con muchas limitaciones, pero seguimos insistiendo.

—JESÚS: He visto que se ha construido un Espacio Joven en el barrio del Brazal.

—EDUARDO MORÁN: Se va a poner en marcha a finales del verano. Estamos en proceso de adquirir el mobiliario. Es un espacio de encuentro por y para los jóvenes del municipio, para que no se tengan que ir a la ciudad y puedan desarrollar allí las actividades propias de su edad. Allí estará el punto de información juvenil, una cibersala, sala de reuniones, juegos... donde podrán fomentar la creatividad. Siempre con la supervisión de un profesional. Son el futuro de Camponaraya.

—MANUEL A.G: Quisiera preguntarle sobre la Feria del Caballo. ¿Qué novedades tiene?

—EDUARDO MORÁN: Estamos pensando en ampliarla para el próximo año, y desde el punto de vista de las instalaciones, además de la cubierta para la pista y el graderío, estamos elaborando un proyecto de modernización de todo el recinto.

—JAVIER LISARDO: ¿Cree que los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, perjudicarán al PSOE en el Bierzo?

— EDUARDO MORÁN: El PSOE es un partido eminentemente municipalista, y como tal, hemos demostrado que cuando gobernamos los ayuntamientos lo hacemos con acierto y proximidad a los vecinos. Estos nuevos partidos generalmente elaboran candidaturas con personas descontentas de partidos mayoritarios, y por lo tanto, no tienen un planteamiento pegado a la realidad.

— CIUDADANO PREOCUPADO: Usted presume de su Polígono Industrial, ¿en qué se diferencia del resto del Bierzo?

—EDUARDO MORÁN: Además de la ubicación, entre dos grandes vías de comunicación, la N-VI y la A-6, y la dotación de todos los servicios imprescindibles para las empresas, desde el inicio de la legislatura estamos intentando convertir a nuestro suelo industrial en un espacio de innovación, dándole ese plus que permita a las empresas ya instaladas o de nueva creación, tener un valor añadido por la incorporación de la investigación, el desarrollo y la innovación. Por eso firmamos un convenio con nuestra Universidad para que incorpore el conocimiento a nuestras empresas a través de sus institutos de investigación y de la FGULEM. Además, realizamos jornadas de formación y promoción. Estamos abiertos a sumar esfuerzos también de las asociaciones empresariales, con la Cámara, con la Red de Emprendimiento e Innovación de Castilla y León... En definitiva, con todos los agentes que pueden contribuir a crear y mejorar nuestro tejido empresarial con lo que ello supone, no sólo para Camponaraya sino también para el Bierzo. Esta es nuestra apuesta como Ayuntamiento respetando a todos los demás, y sin entorpecer la gestión del resto de suelo industrial.

—GLORIA: Camponaraya es conocida por sus ferias. Me encantaría que celebraran alguna de antigüedades.

—EDUARDO MORÁN: Estamos valorando fechas. Pero no lo descarto que haya una de coleccionismo.

—SANTIAGO LASTRA: ¿Qué novedades nos puede contar sobre nuevos puestos de trabajo en el polígono industrial?

—EDUARDO MORÁN: Inicialmente, y con más lentitud de la que yo quisiera, porque para vender el suelo industrial, al precio mínimo que nos exige la Ley, tenemos que pedir la autorización a la Diputación, en el mes de junio publicaremos las bases para la venta de 12 parcelas por las que se han interesado varias empresas. Supondrá la instalación de nuevas empresas en nuestro polígono y, por tanto, la creación de empleo. En una segunda fase, pondremos en marcha la venta de otras 11 parcelas en otro sector y será el momento de planificar la ampliación de más suelo industrial.

—FERNANDO YEBRA: ¿Hay alguna posibilidad de recuperar la idea del Parque Científico-Tecnológico con Ponferrada?

—EDUARDO MORÁN: Después de la inactividad en la pasada legislatura, en ésta y por un requerimiento de Hacienda, hemos tenido que proceder a la disolución de la sociedad. Paralelamente, desde nuestro Ayuntamiento venimos trabajando con ese convenio con la Universidad y la creación de ese espacio de innovación.

—JUAN: ¿Ampliará el recinto ferial el número de eventos?

—EDUARDO MORÁN: En 2018 ya está prevista la incorporación de dos nuevas ferias, aunque no está cerrado definitivamente, Apicultura y Energía.

—JUAN: ¿Por qué no hay peatonalizaciones en el centro de Camponaraya?

—EDUARDO MORÁN: En estos momentos y como proyecto pionero estamos elaborando una mejora del entorno de la plaza de la calle Las Médulas para convertirlo en un espacio dedicado a las personas y con restricción del tráfico de vehículos.

—JUAN: ¿Volverá a presentarse a la Alcaldía?

—EDUARDO MORÁN: En estos momentos estamos muy centrados en la gestión municipal y en dar respuesta a los problemas que se nos plantean. Hace tres años adquirí un compromiso por cuatro años y voy a cumplirlo llevando a cabo el programa electoral, e incluso mejorándolo con iniciativas que, estando en nuestro pensamiento, no ofrecimos a nuestro electorado. Después del verano, la Agrupación Socialista de Camponaraya decidirá el futuro de la candidatura socialista a las municipales.

—ALBERTO: ¿Cuál es el proyecto imposible que le gustaría hacer en Camponaraya?

—EDUARDO MORÁN: ¿Y por qué tiene que ser imposible? No renuncio a ningún proyecto que pueda generar riqueza para mi municipio o bienestar para mis vecinos.

—ALBERTO: ¿Cómo ve la economía berciana?

— EDUARDO MORÁN: La crisis ha hecho mucha mella en materia de empleo en nuestra comarca. Han sido muchas las empresas que han cerrado su actividad y, por lo tanto, se han perdido miles de puestos de trabajo que tardaremos en recuperar. Pero, tenemos que cambiar la actitud y pensar en positivo para volver a recuperar la senda de crecimiento y actividad empresarial. Nadie nos va a regalar nada y los bercianos hemos demostrado que tenemos capacidad suficiente para afrontar las adversidades.

—LAURA: ¿Qué obras tiene previsto realizar?

—EDUARDO MORÁN: Seguiremos poniendo en marcha nuevos espacios en la Casa del Pueblo, instalaremos tres ascensores para eliminar barreras arquitectónicas en la Casa del Pueblo y la Casa de la Cultura y restauraremos la cubierta de la casa Ucieda-Osorio. Desde el punto de vista de urbanización y pavimentación, en Magaz de Abajo continuaremos con las aceras de la entrada principal al pueblo, la calle La Ermita, y la finalización de la calle La Reguera. En Camponaraya, haremos la segunda salida del barrio del Brazal a la calle Camino de Santiago, la salida de la calle Virgen de la Soledad a la avenida de España, la finalización de la calle Severo Ochoa y la comunicación de ésta con la rotonda del Reloj y la calle Camino de Santiago a través de la calle interior. Además, urbanizaremos las calles de La Vega y Mencía y mejoraremos el firme en varios caminos. En Narayola, urbanizaremos la calle del Cementerio y el final de la calle del Otero. También mejoraremos el firme de la continuación de la calle El Cabo de La Válgoma hasta la LE-713. En Hervededo, finalizaremos la pavimentación de la única calle que resta por hacerlo. Haremos también una reparación de todas las aceras que tienen deficiencias. Como verá, bastante actividad.

—ISAAC GUTIÉRREZ MARQUÉS. Mi pregunta es sobre los terrenos del Sepes. Ya que no se van edificar las 500 famosas viviendas, tienen pensado recuperar los terrenos ya que dice la ley que si pasan 5 años y no actúan en ellos deberán devolverlos a sus propietarios, en este caso la pedanía de Narayola.

—EDUARDO MORÁN: A los pocos meses de incorporarme a la Alcaldía, en octubre de 2015, me dirigí por primera vez a Sepes para la reversión de esos terrenos al Ayuntamiento de Camponaraya. Desde entonces, he mantenido tres reuniones en Madrid con Sepes confirmándome que se producirá la reversión, como es lógico, pero a día de hoy no se ha producido. Seguiré insistiendo porque tenemos proyectos para esos terrenos.

—ÓSCAR PRADA PUERTO. A pesar de que se queja usted de la falta de apoyo de la Junta, su equipo de Gobierno ha aprobado recientemente una bajada de impuestos. ¿No resulta incoherente?

—EDUARDO MORÁN. Considero que las Administraciones superiores tienen que contribuir con los ayuntamientos a resolver los problemas de nuestros vecinos. Somos la Administración más cercana y por ello es donde acuden primero los ciudadanos. Eso nos ha obligado a prestar servicios necesarios que las administraciones superiores deberían prestar y no lo hacen, pero que tampoco nos financian. El Estado está en deuda con los ayuntamientos, por cierto, salvo raras excepciones la administración que mejor gestiona, y debe de una vez por todas afrontar el problema de la financiación local de manera inmediata. Pero los vecinos de Camponaraya no son culpables de esta situación injusta que seguiré reclamando allá donde pueda, y por eso hemos decidido reducir los ingresos, y por tanto la capacidad de inversión en el último año de legislatura, rebajando el IBI para aliviar la economía de nuestras familias y dejándolo en los valores de 2011.

—CRISTIAN IGLESIAS RIVERA: ¿Sigue funcionando la Escuela de Música?

—EDUARDO MORÁN: En el año 2015, cuando nos incorporamos al Ayuntamiento, pusimos de inmediato en funcionamiento una escuela de música desde un punto de vista accesible para alumnos y Ayuntamiento. Además, también iniciamos la actividad de una escuela de idiomas. En el mismo espacio también tenemos una escuela de adultos.

—DAVID SAN JUAN. He visto que están en funcionamiento dos talleres de empleo, uno específico para jóvenes.

—EDUARDO MORÁN: En la actualidad tenemos operativos dos talleres de empleo. Uno de albañilería con seis alumnos y otro de jardinería con seis jóvenes inscritos en el Censo de Garantía Juvenil. Considero que es una opción de formar a personas desempleadas que, percibiendo un salario bajo, adquieren conocimientos de una materia determinada ampliando la posibilidad de incorporarse al mercado laboral. El hecho de hacer una formación teórica y práctica, lo hace más atractivo, sobre todo, teniendo en cuentan que son personas que han perdido el hábito de estudiar. Esta semana hemos solicitado un nuevo taller.

—JUAN JESÚS CASTELLANO GONZÁLEZ: Aprovechando obras como las que se están realizando en la Avenida de El Bierzo de Magaz de Abajo, ¿van a ser utilizadas para desplegar Internet de alta velocidad?

—EDUARDO MORÁN. Hace dos años que inicie los contactos con Telefónica y la Consejería de Fomento de Castilla y León para dotar al municipio de Camponaraya de fibra óptica. A día de hoy, el pueblo de Camponaraya y el Polígono Industrial ya disponen de fibra óptica. En estos momentos se está realizando la instalación en Narayola, que estará finalizada en la primera quincena de junio. En el día de ayer todavía me interesé por el despliegue de la fibra en Magaz de Abajo y La Válgoma. Además, tengo conocimiento de que otras dos compañías presentarán en breve sendos proyectos. Para nosotros es una prioridad y por eso desde el inicio de la legislatura venimos reclamando a las compañías suministradoras la dotación de ese servicio imprescindible para los vecinos y las empresas.

—MANUELA.- En su programa electoral llevaba el compromiso de construir un Centro de Día. ¿Podrá cumplirlo?

—EDUARDO MORÁN. Sí, claro. Ya estamos trabajando en ese proyecto que, para mí, y así lo he manifestado en varias ocasiones, es un cormpromiso político y personal con nuestros mayores. Estará en funcionamiento antes del final de la legislatura. Pero no sólo eso. Aunque no lo reflejamos en el programa electoral, antes de que finalice la legislatura, estará en marcha el proceso de construcción de una residencia de la tercera edad en Camponaraya.