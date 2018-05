Los vecinos de Flores se organizan en batidas contra la oleada de robos

m. c. canedo | ponferrada

Cansados de la multitud de robos y actos vandálicos que vienen sufriendo desde hace varios meses, los vecinos del barrio ponferradino de Flores del Sil han decidido organizarse para garantizar la seguridad en el barrio y, este mismo fin de semana, iniciarán batidas para vigilar y prevenir actos como los que se dan desde principios de año, tanto en viviendas particulares, como en vehículos aparcados en la calle y amanecen con serios desperfectos.

La red social Facebook está siendo el altavoz de esta iniciativa. Se ha creado un grupo que responde al nombre de ‘Flores del Sil vigilado’ y ya son cerca de 400 las personas que se han unido a la causa. Lo hacen porque están «hartos de sufrir robos en sus viviendas y coches», según explicó una de las impulsoras de esas patrullas vecinales. Además de las batidas, los promotores de este grupo de Facebook han convocado también una concentración de protesta, esta tarde, a las 18.00 horas, en el parque de la Constitución. ‘Aquí no se roba’ es el lema y la protesta se hará en forma de sentada pacífica.

En lo que a las batidas en sí se refiere, los vecinos se organizarán en varios grupos de vigilancia para recorrer el barrio a diferentes horas, tanto del día como de la noche. «Queremos vigilar un poco porque siempre fue un barrio tranquilo y familiar y no se puede consentir más que esto siga. No sólo por los destrozos sino también por la inseguridad que nos da salir a las calles», aseguran los afectados por una situación que se ha vuelto insostenible y que parece no alcanzar solución.

Tanto la Policía Municipal de Ponferrada como el resto de fuerzas de seguridad conocen la problemática de primera mano, ya que —según confirman los promotores de la iniciativa— así se les ha comunicado en más de una ocasión. También la Asociación de Vecinos Pajariel ha tomado cartas en el asunto y, en este momento, está a la espera de mantener una reunión con la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo. Los afectados reclaman la colaboración del gobierno local y que se intensifique la vigilancia policial para tratar de poner fin a la oleada de robos ya actos vandálicos que contrarrestan con la imagen de una ciudad cuyos índices de delincuencia son de los más bajos de España.

Así, mientras esperan que el Ayuntamiento atienda su petición y se orquesten medida específicas, han decidido organizarse por su cuenta para combatir la inseguridad.