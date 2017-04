Velasco se resiste a dimitir y el PP baraja recurrir a los concejales populares

m. c. c. | ponferrada

El alcalde de Congosto, José Antonio Velasco, se resiste a dimitir pese a su condena por prevaricación urbanística, por dar una licencia para instalar un contador de luz en una casa de Almázcara, en la que se acometieron obras que no contaban con licencia. El regidor desoye, de momento, las peticiones de la dirección del Partido Popular y reconoce que su futuro dependerá de una próxima consulta con sus compañeros del equipo de gobierno en este ayuntamiento. Así lo señaló José Antonio Velasco, en declaraciones a Onda Bierzo, dónde dijo estar «fastidiado» por esta sentencia del Juzgado de lo Penal de Ponferrada que considera «excesiva».

De hecho, medita recurrirla ante la Audiencia Provincial. «No tengo ni idea de derecho pero creo que la sentencia es desproporcionada. Por eso, creo que la recurriré aunque no he tomado una decisión en firme tengo que hablar con el resto de concejales» explicó Velasco.

Cada día que pasa, el regidor de Congosto parece tener más claro que su abandono del sillón de la Alcaldía no será por decisión propia. «A mi me han puesto aquí los ciudadanos de mi ayuntamiento y entre todos vamos a decidir lo más conveniente. Me da igual dejarlo ahora que dentro de dos años pero a mi me fastidia por el motivo. Que por dar una licencia para un contador te inhabiliten tantos años me parece un poco fuerte», añadió.

Además, frente a las exigencias de su partido que le ha invitado a dimitir, el alcalde de Congosto advirtió que ya aceptó las directrices de su partido en el momento en que fue imputado y renunció a la presidencia de la formación en el Bierzo, «para no perjudicar». Velasco parece seguir de esta forma la misma senda que en su día siguieron los regidores populares de Cuadros y Puebla de Lillo, —negándose a abandonar el cargo de motu propio—, por lo que al PP, como adelantó en el día de ayer su responsable provincial, no le quedará otra vía que recurrir a sus ediles en Congosto.

José Antonio Velasco. L. D. M.