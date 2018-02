Un vertido de la mina cerrada de Alto Bierzo contamina el río Tremor

El agua baja de color marrón con tintes metalizados en el río Tremor y no es el barro lo que lo causa, sino filtraciones de materiales procedentes de la vieja mina Alto Bierzo, cuyo «cierre desordenado» ha generado «un gravísimo problema ambiental», según hizo público ayer el alcalde de Igüeña, Alider Presa, alarmado porque las denuncias del Ayuntamiento y de la Junta Vecinal de Tremor de Arriba ante los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y la Dirección General de Minas de la Junta de Castilla y León no han servido para acabar con el vertido.

Los vecinos de Igüeña detectaron el vertido hace ya tres semanas y Presa advertía ayer que las aguas bajan teñidas desde Tremor hasta Almagarinos. «Y eso son ocho kilómetros ya», se lamentaba.

El regidor reconoció que los problemas de titularidad de la mina que en su día explotó el grupo Viloria y después Simón Campazas, para después venderse por separado las instalaciones y el yacimiento están dificultando la solución. Presa entiende que la situación acabará resolviéndose en un juzgado con denuncias cruzadas entre las partes, pero las localidades ribereñas no pueden esperar. «La Confederación abrirá un expediente sancionador, no sabemos a quién, pero eso no nos resuelve el problema. El vertido se sigue produciendo mientras se busca al culpable», avisó.

El alcalde de Igüeña y las pedanías afectadas realizaron ayer un llamamiento público para reclamar «la urgente actuación de quien sea competente ante la gravedad de los hechos». Presa puntualizó, eso sí, que las localidades de la ribera del río Tremor no captan del cauce afectado por el vertido el agua que consumen.

Presa alertó sobre el inquietante color del agua. «No sabemos qué tipo de materiales del interior de la mina arrastra», se quejó.

Alto Bierzo fue una de las últimas minas abiertas en la cuenca el Bierzo Alto y la que más empleo mantuvo hasta el final en el municipio de Igüeña, desarrollado a partir del carbón.