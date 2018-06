Vidal: «Me voy porque no comparto decisiones que se han tomado»

maría carro | ponferrada

Un día después de presentar su carta de renuncia ante la secretaria general del Ayuntamiento de Ponferrada, la ya exconcejala de Hacienda, Amparo Vidal, compareció ayer ante los medios de comunicación para explicar los motivos que le han llevado a dimitir. No lo ha hecho antes —dijo— porque «las emociones» se lo han impedido. Se va por ser fiel a sus principios y por discrepancias con determinadas decisiones tomadas y otras no afrontadas por el equipo de gobierno del que, hasta hace unas horas, formaba parte. «Yo no comparto decisiones que se han tomado o no comparto que no se hayan tomado, también, otras que deberían haberse tomado o ideas que hay sobre las mismas», explicó Vidal, visiblemente emocionada y queriendo cortar de raíz todas esas especulaciones que hablan de cálculos políticos tan sólo quince días antes de la fecha prevista para aprobar el presupuesto municipal.

Que no se haya resuelto todavía el conflicto abierto con la adjudicación del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria ha sido una de las causas de la fractura de Vidal con el equipo de gobierno dirigido por Gloria Fernández Merayo. «Hemos hecho frente a dos huelgas en un servicio cuya adjudicación fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia en una sentencia notificada en julio de 2016. Hay decisiones que no se deben posponer más», dijo la ya ex teniente de alcalde. Junto a ésto, la «remodelación» de la plantilla Ayuntamiento y, desde luego, la elaboración de los presupuestos han sido asuntos que, con el paso de los días, han minado la capacidad de Vidal para afrontar los conflictos.

«Cuando uno no comparte criterios, puede adoptar varias decisiones. Una es aceptarlas, es legítimo, y otra, intentar rebatirlas sin éxito y volver a intentarlo; pero cuando esto se repite demasiadas veces, uno debe reflexionar y o bien está equivocado o no está en el sitio adecuado. En mi caso, creo que es esto segundo y, por ello, debo dar un paso atrás», aseguró.

Dice no sentirse «cómoda» en el cargo que ocupaba y, llegados a este punto y por responsabilidad con los vecinos de Ponferrada, asegura que «lo más honesto es irse». «Creo que hay que irse con dignidad y, si bien reconociendo discrepancias, no busquéis en mi declaraciones incendiarias», quiso dejar claro, porque Vidal piensa en los vecinos, a quienes ayer pidió disculpas, pero también en el partido al que pertenece y, por eso, niega cualquier estrategia política. «Quiero reafirmar mi compromiso con el PP, al que pertenezco y quiero seguir perteneciendo durante muchos años».

«Han sido tres años duros, agotadores y, en los últimos tiempos, iban ya más allá de la fatiga. En estos tres años con un gobierno que algunos calificamos de minoría absoluta, las dificultades aparecieron, a veces, en forma de herencia del pasado y otras nuevas del propio día a día. Logramos, en 2016, sacar adelante unos presupuestos, no así en el 17, lo que nos llevó a gobernar a golpe de modificaciones presupuestarias y, así, nos encontramos en 2018, con la previsión de llevarlos a Pleno en los próximos días, según ha manifestado la alcaldes. Ojalá sea así», expresó la ex concejala de Hacienda, asegurando que a ese presupuesto «no le queda mucho por hacer».

Que su marcha se haya producido prácticamente a las puertas de debatir la aprobación de las cuentas ha sido algo casual, según dice. «Hay un momento en el que uno debe decir hasta aquí he llegado y creí que ya era el momento, quizás igual lo debía haber hecho antes», afirmó. Pero lo cierto es que reconoce irse sin querer hacerlo del todo. «Quería, por todos los medios, acabar el mandato, porque creo que era mi obligación; pero a veces hay que sentarse y reflexionar. Yo siempre he procurado actuar conforme a lo que me dicta lo que creo firmemente y como es cosa de imponer mi criterio, lo que hago es apartarme. No debo estar en un sitio en el que mis opiniones no son las del resto», afirmó.

El miércoles, Pleno

El mismo día que Amparo Vidal compareció ante los medios para explicar las causas que le han llevado a dimitir, la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, convocó el Pleno extraordinario, el miércoles a las 10.00 horas, para informar de su renuncia e iniciar el proceso de cambio. Por orden de lista, le toca a Regina Fernández tomar el relevo.