El Entroido enciende el Carnaval

Ponferrada abrió ayer los actos del Carnaval tirando de tradición y de la mano del grupo folklórico y cultural Alegría Berciana, encargado de la Recreación del ‘Entroido Berciano’. Una puesta en escena insólita que hace ya diez años que forma parte de la programación carnavalesca y que sigue sorprendiendo a los viandantes, convertidos en diana de los comentarios y afrentas de quienes, vestidos con trapos y harapos, arropan a los personajes principales: el Diaño, la Diaña y el Entroido. Todos ellos descritos por Antonio Fernández y Morales en Ensayos poéticos en dialecto berciano.

Publicado en 1861, este libro es la fuente que hace una década inspiró a Alegría Berciana para festejar el Carnaval como Fernández y Morales describió en aquel momento. Se trata de una reinterpretación mucho más modesta y moderada de lo que entonces ocurría que ha permitido acercar al presente tradiciones ya perdidas en los pueblos de la comarca.

El contexto en el que deambulan, fantasean, caminan y alborotan los 35 hombres y mujeres que dan forman al Entroido Berciano es el infierno y ayer quedó patente en todo el recorrido. El culmen llega con la quema del muñeco de paja (Entroido) y los ‘fachois’. Una acto que viene a simbolizar la limpieza, el fin de un período, el inicio de una nueva etapa. Así volvió a ser ayer en el aparcamiento del albergue de peregrinos, ya a última hora de la tarde. No pasó como hace dos años, que el mal tiempo obligó a suspender el desfile, y se pudo hacer de principio a fin, desde el entorno del área comercial La Herrería hasta la parte alta, atravesando el centro de Ponferrada y su casco viejo. Desde luego, la indiferencia no fue la nota dominante y los seres animados ataviados con ropas viejas, cuernos y utensilios propios de la cotidianidad, se dejaron notar a viva voz y también haciendo sonar las chuecas o campanos que habitualmente cuelgan del cuello de las vacas, no de los humanos por muy endiablados que estos se tornen.

La música puso fin a una velada que no hace más que abrir los actos del Carnaval en Ponferrada. Hoy será el desfile infantil, a partir de las 16.00 horas con salida en El Toralín.