Los acusados de la Arandina niegan que usaran el móvil para buscar sexo con la menor

La defensa de dos de los acusados por el conocido como Caso Arandina ha recurrido la decisión del Juzgado instructor de atribuirles también el delito tipificado en el Código Penal que se refiere a la utilización de medios telemáticos para concertar un encuentro sexual con menores de 16 años.

En concreto, la defensa de los exjugadores de la Arandina Víctor Rodríguez 'Viti' y Raúl Calvo, ha negado que ambos utilizaran un grupo de whatsapp para cometer contra la menor que les denunció el delito referido, detallado en el artículo 183 ter, apartado 1 del Código Penal.



En declaraciones a Efe, los abogados han planteado que la atribución de este delito a sus defendidos no se ajusta a derecho "resultando perjudicial y lesivo para los intereses" de los exjugadores.

La defensa argumenta que, uno de los futbolistas, Raúl Calvo, ni siquiera participa en el grupo de whatsapp ni en la conversación que se toma como base para ampliar el auto de procesamiento incluyendo este nuevo delito. "Por lo que no tiene conocimiento de los mensajes que se llegan a intercambiar el 21 de noviembre en el mismo", remarca el escrito.



Respecto a Víctor Rodríguez, aunque se refiere, tal y como detalla el auto, a que existe una conversación con la menor denunciante en la que proponen a esta ciertas prácticas sexuales, "se puede apreciar escuchando dicho audio que tiene un tono de broma absoluto, puesto que se nota que lo están realizando entre risas".



Asimismo, insiste, en una conversación posterior del grupo de whatsapp el futbolista dice "categóricamente" a los otros integrantes que no va a hacer nada con esa chica.



La defensa abunda en que, además, el artículo 183 ter del Código Penal insiste en que la propuesta de un encuentro con un menor de 16 años para cometer un delito sexual debe ir siempre acompañada de actos materiales encaminados al acercamiento, citando numerosa jurisprudencia en ese sentido. "Esta parte desconoce cuáles han sido esos 'actos materiales encaminados al acercamiento' dada su inexistencia", subraya la defensa en el escrito.



Por todo ello, presenta el recurso de apelación contra el auto dictado el pasado 22 de octubre por el Juzgado de Instrucción número 1 de Aranda, que incluye el delito previsto en el artículo 183 ter apartado 1 y pide a la Audiencia Provincial que deje sin efecto el procesamiento a sus clientes por este delito.



Víctor Rodríguez y Raúl Calvo son, junto a Carlos Cuadrado, los tres ex jugadores de la Arandina CF procesados como presuntos autores de un delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años.

La resolución de este recurso de apelación es uno de los últimos trámites que queda pendiente para finalizar la instrucción del caso y que este pase a la Audiencia Provincial de Burgos.