Admiten la demanda de los jugadores de la Arandina contra la consejera

Feminazis la lucha es por la destrucción del hombre y no por la verdadera igualdad. Institutos de mujeres sólo de mujeres ahí no piden igualdad de puestos de trabajo para ambos sexos. Si FISCALIDAD NI CONTROL DE NINGÚN TIPO. Donde estan esas manadas de HEMBRISTAS diciendo Juana Rivas esta en mi casa. Yo si te creo. Juana Rivas Somos Todas.!! Y ciertamente sois todas delincuentes como la Juana Riva evaluada por una psiquiatra mujer durante 5 meses y no durante tres medias horas como la farsa Española para que le asigne la custodia a la Manipuladora de turno. MUJER ESPAÑOLA QUE USA LA LEY DE VIOLENCIA DE GENERO CON SU EQUIPO JURÍDICO PARA FINES ECONÓMICOS ESPURIOS Y VENTAJAS EN PROCESOS DD FAMILIA. EN ITALIA LOS NIÑOS SON LO PRIMERO Y NO LA FEMILISRA DE TURNO.