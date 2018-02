La ARMH, contra el decreto de la Junta por su «falta de coherencia»

Efe | Valladolid

E presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha calificado el proyecto de decreto elaborado por la Junta de Castilla y León sobre esta materia de «bastante desafortunado», hasta el punto de apreciar en el documento «cierto negacionismo» y «falta de coherencia».

En una entrevista con la Agencia Efe, Silva ha analizado la ‘mayoría de edad’ de su lucha por la memoria histórica de España —desde que en 2000 exhumó el cadáver de su abuelo represaliado en Priaranza (León)—, pero también repasa los diez años de vigencia de la ley estatal y el proyecto de decreto sobre memoria histórica que acaba de presentar la Junta de Castilla y León.

«Me encantaría saber realmente por qué se hace un decreto como ese, sin un procedimiento más participativo», comenzó por decir Silva, quien duda de la verdadera voluntad política del Ejecutivo autonómico, ya que no acompaña la norma de una financiación suficiente como para garantizar a los familiares que se van a exhumar las fosas comunes que se localicen.

Se ha referido a los 100.000 euros comprometidos para 2018 por la Junta de Castilla y León, una cantidad que en su opinión no va a impedir que este proceso de excavaciones siga dependiendo de voluntarios y de las propias familias. Pero lo que ha molestado especialmente a Silva es la contestación dada por el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, cuando se ha referido a ese presupuesto: «¿vamos a ver hasta donde llegan?», se ha preguntado el dirigente de la ARMH, convencido de que tras estas palabras y las incluidas en el decreto se esconde un «cierto negacionismo» al hablar de «todas las víctimas» o no referirse expresamente a la Dictadura Franquista.

Escrito de análisis

Esta y otras cuestiones serán remitidas en un escrito de análisis a todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, para que promuevan la creación de una comisión en la que los familiares de las víctimas puedan hablar: «durante años las instituciones españolas les han impedido hablar y no les han atendido», ha lamentado.

«Si ni siquiera se atreve a enunciarla, ¿cómo se va a atrever a denunciarla?», se ha preguntado Silva sobre la falta de definición sobre la dictadura a la que se refiere, ya que en el siglo XX en España «hubo más de una dictadura».

También se quejó de que, a raíz de la presentación del decreto, algunos representantes del PP en esta Comunidad hayan hablado de que es necesario afrontar este proceso «sin rencor», lo que ve como «otro insulto», ya que «jamás un político diría eso a una víctima del terrorismo». «¿Qué pasa que las víctimas son rencorosas por querer justicia? No, la justicia es un derecho fundamental de todos los seres humanos que han sufrido la vulneración de sus derechos», argumenta Silva, convencido de que «no encaja» que «con ese lenguaje» la Junta de Castilla y León «se quiera meter en esto». «No veo una coherencia», resumió. Sobre otro de los puntos que rechaza del proyecto de decreto, el de la creación de un comité de expertos, el presidente de la ARMH ha sostenido que está destinado «a marear la perdiz». «¿O me va a decir a mi un comité de expertos que no puedo sacar a mi abuelo de una cuneta?...porque si me va a decir eso, lo que está haciendo es crearme un problema...», añadió.